EEUU | Daniella Levine lamenta tiroteos a sangre fría que dejaron tres muertos

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó este lunes de “vergonzosos” y lamenta los dos tiroteos “a sangre fría” del fin de semana que dejaron al menos tres muertos y más de treinta heridos, tres en estado crítico, y pidió ayuda de la comunidad para dar con el paradero de los responsables.

“Estos despreciables tiroteos en el noroeste de Miami-Dade y Wynwood son actos vergonzosos de violencia que han dejado muertas y heridas a personas inocentes”, se lamentó Levine Cava sobre las balaceras ocurridas durante el puente festivo del Día de los Caídos en EE.UU.

“Estos son actos de terrorismo interno”, manifestó por su parte el comisionado (concejal) de Miami-Dade, Keon Hardemon.

La medianoche del viernes una persona murió y al menos seis resultaron heridas, tras el ataque de un hombre armado que se dio a la fuga, en el vecindario central y turístico de Wynwood.

Horas después, tres personas que llegaron en una camioneta dispararon la madrugada del domingo contra los asistentes que salían de un concierto de música urbana en el salón de banquetes El Mula, en la ciudad de Hialeah, en el noroeste de Miami-Dade y en la que vive gran población cubana.

En ambos hechos los autores dispararon indiscriminadamente contra la gente, y los heridos fueron transportados por las autoridades a diversos hospitales o llegaron por sus propios medios pidiendo asistencia.

El tiroteo en Hialeah, según las autoridades, fue “un acto cobarde y dirigido” en el que además hubo respuesta a tiros de algunos de los asistentes al concierto de rap.

“En total, más de 30 personas recibieron disparos y 3 han muerto hasta el momento. Esto es inaceptable”, se lamentó Levine Cava durante una rueda de prensa junto con el director de la Policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez.

Mientras Ramírez hablaba fue interrumpido por uno de los padres de la víctimas, de apellido Dillard.

“Ese es el dolor que afecta a la comunidad”, dijo Ramírez e hizo un llamado a la comunidad a trabajar juntos para “llevar justicia a estas familias”.

Las autoridades, que aún no ha divulgado los nombres de las víctimas, han señalado que en el tiroteo de Hialeah hubo disparos de de los asistentes al concierto contra los tres hombres que llegaron en un vehículo y dispararon contra la multitud con rifles de asalto y pistolas.

“Haremos todo, todo lo que podamos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a estas personas ante la justicia. No dejaremos piedra sin remover, no dejaremos nada para llevar a estos tiradores ante la justicia”, dijo Levine Cava.

“Necesitamos su ayuda, necesitamos información, necesitamos que se presente si tiene información”.

En Hialeah murieron dos personas, tres permanecen en condición extremadamente crítica y otras 17 heridas fueron transportadas a varios hospitales del área entre los condados de Dade y Broward.

“Lamentamos la pérdida de las dos víctimas y oramos por la recuperación de las más de 20 personas heridas en El Mula”, escribió en Twitter el gobernador Ron DeSantis.

We mourn the loss of the two victims and are praying for the recovery of the more than 20 people injured at El Mula Banquet Hall near Hialeah. We are working with local authorities to bring justice to the perpetrators. Justice needs to be swift & severe! https://t.co/O8S8XllmIT

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 30, 2021