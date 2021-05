El pacto que los protagonistas de ‘Friends’ juraron nunca romper

Puede que ante las cámaras casi todos los protagonistas de ‘Friends’ se besaran en algún momento u otro de la serie como parte de la trama, pero en la vida real los actores nunca cruzaron esa línea. Según reveló ahora Matthew Perry, que daba vida a Chandler Bing, al poco tiempo de conocerse se prometieron que jamás cometerían el error de mezclar trabajo y placer, al menos entre ellos seis.

«Esa norma era muy importante para todos, para proteger nuestra amistad», ha explicado en declaraciones al portal Access Hollywood. «Que nos hubiésemos liado habría causado una sensación de incomodidad que podría haberlo arruinado todo», ha señalado.

El pacto acabó resultando ser una idea brillante porque a día de hoy todos siguen siendo grandes amigos y la buena química que existe entre ellos ha quedado patente en el especial que han grabado para la plataforma HBO Max.

Curiosamente, Courteney Cox no recuerda haber hablado nunca del hecho de que sus compañeros de reparto estaban vetados como potenciales intereses amorosos. Sin embargo, David Schwimmer asegura que se trataba de una norma no escrita que conocía todo el mundo, lo cual resulta irónico teniendo en cuenta que él ha reconocido que en las dos primeras temporadas Jennifer y él estaban locos el uno por el otro.

«Había momentos en los que nos acurrucábamos en el sofá y yo me preguntaba cómo no se daba cuenta todo el mundo de que sentíamos algo el uno por el otro. Era una situación ante la que no podíamos hacer nada, porque uno de nosotros siempre estaba involucrado en una relación y nunca cruzamos esa línea», confesó.

«Era recíproco», ha confirmado ella. «Nos acurrucábamos y nos quedábamos dormidos juntos en el sofá. Recuerdo que le dije a David que sería una faena que la primera vez que nos besáramos fuera en la televisión nacional, pero así fue».

