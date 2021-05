El riesgo que corre el fan que le tiro la botella de agua a kyrie Irving

El jugador de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving tuvo un incidente con un fanático del equipo de Boston Celtics en la NBA el pasado domingo.

El fan fue arrestado de inmediato en el mismo estadio y este ahora corre el riesgo de asalto y agresión con un arma peligrosa.

Kyrie Irving se marchaba hacia el camerino del estadio junto a su equipo Brooklyn Nets cuando el fanático le tiro la botella de agua.

Aquí el dato:

The fan in Boston who threw a water bottle at Kyrie Irving is facing a charge of assault and battery with a dangerous weapon https://t.co/fiSzotLSIM

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2021