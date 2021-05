Exclusiva ND | María Corina Machado: El 21 de noviembre se caerán todas las caretas

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado rechazó la idea de participar en el evento del 21 de noviembre, las «megaelecciones», alegó que mientras Maduro controle el sistema de mafias no habrán elecciones libres en Venezuela; y dijo que después de este día «se caerán todas las caretas», al referirse a los dirigentes que han asomado la posibilidad de participar en este proceso.

En entrevista exclusiva para ND desde la sede de Vente en Caracas, la líder opositora calificó a las elecciones regionales como una «nueva trampa» y aseveró que este será un momento determinante para saber «quien le hace el juego al régimen y quien no».

«Si esto efectivamente ocurre, si el régimen se empeña en avanzar por esta nueva trampa, creo que va a convertirse en la línea roja divisoria para aquellos actores que están en las oposiciones. Quedará claro quién le hace el juego al régimen y se entrega a una ruta de sumisión; y quienes estamos dispuestos a enfrentarlo, aunque ello conlleve altos costos», afirmó. «En ese momento se caerán todas las caretas».

A su juicio, en medio de esta disyuntiva es un «error» caer en falsos diálogos y negociaciones y reiteró que la única manera de salir de Maduro es a través de una «amenaza real» que le haga ceder el poder. Subrayó que una coalición de las democracias fuertes del hemisferio es una pieza clave para cumplir con este objetivo.

«El régimen se ha burlado de las sanciones, pero deben aplicarse más sanciones de todo tipo. Hay una gran cantidad de países que han baypaseado las sanciones mientras los ciudadanos viven un horror. Somos testigos de la tragedia ecológica del llamado Arco Minero. ¿Cómo es posible que países socialistas de Europa no hagan nada al respecto?. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para que el régimen vea que si hay una coalición de democracias fuertes de Europa y América que son la solución para llegar a una negociación real?», fustigó.

En este mismo orden de ideas, recalcó que la detención de Álex Saab y el avance del caso Venezuela en la CPI son «ladrillos fundamentales en el cerco que está asfixiando al régimen». A su juicio, Tarek William Saab ha demostrado que sabe algo que «el país desconoce» debido a su «desespero» por intentar encubrir los crímenes de lesa humanidad y la violación de DDHH en el país, al dirigirse en distintas oportunidades a la CPI y alegar que «no han sido informados sobre los casos que se investigan en Venezuela».

Biden sabe los atropellos que se viven en Venezuela



Sobre la estrategia del presidente Joe Biden, Machado destacó que todavía no han sido nombrados todos los representantes de EEUU para Venezuela, pero el mandatario norteamericano está consciente de la amenaza que significa el gobierno de Maduro para el planeta.

«Es natural que cada nueva administración busque hacerse su propia opinión y diferenciarse de la administración previa. Obviamente en el caso de los métodos convencionales siempre hay una actitud y una práctica de decir que los diálogos de antes no funcionaron porque no tenían los promotores correctos».

«En el caso Venezuela recordemos que muchos de los funcionarios de Biden conocieron durante la administración Obama los desastres y atropellos de la tiranía. Aún no se han designado todos los responsables para el tema Venezuea y creo que la realidad se impondrá. EEUU tiene muy claro la magnitud de la amenaza a la seguridad nacional que representa este régimen con la presencia de Cuba, Rusia, Irák, China y Turquía operando en Venezuela», sentenció.

Para María Corina Machado es fundamental que los venezolanos entiendan la realidad del país, entiendan que un conglomerado criminal no abandonará el poder «porque sí» y señaló que es normal que la gente «tenga miedo, rabia, dudas y confusión». Pero, es responsabilidad de los políticos generar certezas y explicar que nadie puede abandonar la lucha por la democracia.

«Cada venezolano debe tener la convicción de que este es nuestro país, que lo amamos profundamente y nadie no los va a arrebatar. Concebir la vida el libertad no te da otra opción sino seguir luchando», enfatizó. «Cada quien puede organizarse, trabajar desde su lugar, informarse porque lo que busca el régimen es silenciar al país. No podemos caer en trampas y debemos seguir denunciando al corrupto y a su cómplice».

«Sé que es muy duro el contraste entre quienes sufren el dolor de vivir en dictadura, pasando hambre y miseria, mientras otros están dándose lujos y están forrados en billetes. Creo que los próximos meses serán de definición y hay que recordar que cuando hay puntos extremos hay que decidir si estas dispuesto a cohabitar o si estas dispuesto a seguir en la lucha por recuperar el país».