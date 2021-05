Final Fantasy VII y Dungeons & Dragons los videojuegos más esperados de junio

El «remake» del capítulo VII de la mítica saga «Final Fantasy» para PS5, y otro clásico de rol y aventura como es el «Dungeons & Dragons: Dark Alliance» para las consolas de última generación, PS4, Xbox One y PC, son los lanzamientos de videojuegos más importantes de este mes de junio.

Hablar de «Final Fantasy» es hacerlo de una de las sagas más importantes y longevas, creada por Hironobu Sakaguchi a finales de los 80 y desarrollada en la actualidad por Square Enix.

El primer juego se lanzó en 1987 y el último en abril del año pasado, precisamente esa séptima entrega para PS4, que ahora da un salto más de calidad para la nueva la PS5, y en la que habrá notables mejoras de gráficos, además de nuevas historias y cambios en los sistemas de batallas y exploración.

El lanzamiento de este «remake» está previsto para el 10 de junio.

Otra de las novedad más esperadas para este mes que entra es «Dungeons & Dragons: Dark Alliance», un juego de rol de acción en tercera persona desarrollado y publicado por Tuque Games y basado en la popular saga de fantasía, que llegará el próximo 22 de junio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y también para PC.

Más clásicos que llegan este junio serán «Olympic Games Tokyo 2020», el juego oficial de las Olimpiadas, en el que se podrá participar en carreras de 100 metros, 100 metros estilo libre, 110 metros con obstáculos, salto de altura, lanzamiento de martillo, 200 metros combinado individual, béisbol, fútbol, baloncesto, voley playa, boxeo, BMX, tenis individual, tenis doble, y ping pong.

Un juego que cuenta con la licencia oficial y gráficos en 3D, y que estará disponible para PS4, Nintendo Switch, Xbox One y PC, el 22 de junio.

Si Final Fantasy es todo un clásico, Super Mario Bros es ya todo un emblema de los videojuegos, y, en este sentido, el nuevo título del singular fontanero italiano ambientado en el golf, «Mario Golf: Super Rush», llega a Nintendo Switch el próximo 25 de junio.

Otros lanzamientos para consolas de última generación, además de para sus predecesoras son: «Necromunda: Hire Gun», juego de disparos en primera persona; «Stonefly», de acción y aventuras; «Alex Kidd in Miracle World DX», basado en el título original de 1986 con gráficos mejorados y nuevo contenido; «Ever Forward», un juego de aventura y puzzles, o «Scarlett Nexux», de rol y acción.

También habrá exclusivos como «Wreckfest», un juego de conducción arcade que saldrá el 1 de junio únicamente para PS5; «Yonder: The Cloud Catcher Chronicles», una aventura de mundo abierto que saldrá a la venta el 4 de junio, o «Ratchet & Clank: Rift Apart», una de las licencias de acción y plataformas más relevantes de Sony, disponible a partir del 11 de junio.

«The Elder Scrolls», el clásico multijugador masivo online para PC llega a PS5 y Xbox Series; las mismas consolas para las que se lanzará «Metro Exodus: Complete Edition» un videojuegos de acción y supervivencia ambientados en un mundo apocalíptico localizado en la Europa del Este.

El mítico juego de lucha «Virtua Figther 5: Ultimate Showdown» saldrá para PS4 el 1 de junio; «Green Hell», un simulador de supervivencia que se desarrolla en un Amazonas de mundo abierto para PS4 y Xbox One, «Alisa», un juego de terror para PC, PS4, Xbox One y Switch.

Para esta consola de Nintendo hay también una importante selección de juegos. Además del «Mario Golf: Super Rush», saldrán también «Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2», que supondrá la vuelta de la leyenda del skate al mundo de los videojuegos (día 25); «Destroy All Humans! Remake» y «Disgaea 6: Defiance of Destiny» (ambos el día 29), o «Wings os Darkness», «Sky: Children of the Light» y «DC Super Hero Girls: Teen Powers».

Otros juegos que saldrán este junio son: «Ghosts’n Goblins Resurrection» (PS4, Xbox One y PC); «Astalon: Tears of Earth» (PS4, Xbox One, PC y Switch); «Ninja Gaiden: Master Collection» (PS4, Xbox One, PC y Switch); «Guilty Gear: Strive» (PS4, PS5 y PC); «Disco Elysium: The Final Cut» (Switch y Xbox Series) y «Green Hell» (PS4 y Xbox One».

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :