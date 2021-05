Freddy Bernal anunció que Venezuela no abrirá frontera con Colombia

1190694

Venezuela no abrirá la frontera con Colombia este 1 de junio, según lo informó Freddy Bernal, vocero del gobierno de Nicolás Maduro en Táchira.

Bernal en su programa radial dijo que el gobierno de Colombia no ha tenido acuerdos para fijar un protocolo de bioseguridad, ya que en la actualidad el Norte de Santander, presenta un alto grado de contagios por COVID-19.

“La República de Panamá dijo no, la República de Ecuador dijo no y la República de Venezuela dice no y por qué decimos no, quiero que me escuchen con detenimiento, por el grado de contagio del Norte de Santander, que es 470 veces superior al del estado Táchira”, dijo Bernal.

LEE TAMBIÉN Pasaportes venezolanos podrán tener hasta 48 páginas

Para Bernal el anuncio hecho por el presidente de Colombia, Iván Duque, de abrir la frontera, fue parte de un show. “Anunció la apertura de su frontera pero no garantiza medidas sanitarias para que sea seguro, por ello no podremos abrir las fronteras el venidero 01 de junio”, expresó.

Añadió que conversaron con la Cámara de Comercio de la región y crearon unas comisiones que se encargarán de adelantar las gestiones para promover la apertura de la zona fronteriza.

Es de recordar el paso de vehículos por esta frontera fue cerrado en agosto de 2015 por orden de Caracas, y la circulación de personas quedó suspendida luego de que Nicolás Maduro rompiera relaciones con el gobierno colombiano, el 23 de febrero de 2019, cuando Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.

En marzo del año pasado, el gobierno colombiano ordenó el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país para mitigar la propagación de la pandemia de coronavirus.

Paula Andrea BauerMigración