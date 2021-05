Libro Recomendado: El planeta que inventamos

Julia tiene veintiséis años y está cansada de vivir una vida que no le pertenece. Lidera una empresa heredada de organización de eventos que se desmorona por momentos. Además, es la encargada de preparar la boda de Daniela, una de sus mejores amigas.

Isabel, su psicóloga, no para de repetirle que le falta autoridad. Sin embargo, todo da un giro el día que decide seguir al pie de la letra uno de los juegos que le propone en la terapia: cambiar de look y de nombre para dejar de ser quien es y acercarse a la persona que fue hace unos años.

Esa misma noche conoce en un karaoke a Manu, un atractivo músico con el que pasará la noche, pero al que no le contará toda la verdad sobre su vida…

¿Qué pensará su vecino, Sergio León, de este misterioso chico? ¿Y su exnovio Álex?

¿Se celebrará finalmente la boda de Daniela?

¿Será Manu el amor de su vida?

¿Y si el juego se le va de las manos?

Conoce a Julia, Lupe, Diego, Sergio, Daniela, Marcos, Álex y Manu, y descubre cómo a veces la realidad puede superar a la ficción.

Autor: LUCIA GIL

Genero: Novela Romántica

Páginas: 416

