México | AMLO reprocha que EUA mantenga financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que Estados Unidos aún no da respuesta a la carta diplomática que se le envió y mantiene el financiamiento a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En la conferencia de prensa matutina, dijo que a través de la embajada de Estados Unidos en el país, se otorgan recursos a organizaciones políticas, que no son partidos pero si grupos de presión.

“No tienen porque entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre y soberano, no tienen porque hacerlo y desde luego si actuaron con escrúpulos Morales los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento, pero no, se han quedado callados y alegan de qué no están ellos haciendo política cuándo es del de dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros”, agregó.