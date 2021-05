Mimi Lazo se desquitó de la ‘maldad’ de su esposo y le pagó con la misma moneda

Ante la sugerente publicación de su pareja, Mimi tomó venganza y colgó un video de Luis Fernández dándose un baño en la piscina totalmente desnudo.

Al pie de la publicación, la criolla escribió «Buenos días. Así amaneció mi gordo @luisfernandez14 en esta maravillosa Isla de las mujeres. Y me desperté y vi que había puesto una foto mía en paños menores».

«Menos mal que mi mamá está en cielo . No me atrevo a llamar a sindy porque a ninguna hija por más (Master chef latina que es ) le va a gustar ver a su mamá así como Eva pero con luis no se puede», dijo Mimi.

«Y eso que no me quería tomar la foto porque yo sabia que la iba a poner. Pero está noche le voy hacer una foto a el desnudó Para ver cómo se siente», advirtió.

Sin lugar a dudas, Mimi y Luis Fernández son una de las parejas más consolidadas de la farándula venezolana.

