MLB: Danry Vásquez explicó las razones de no jugar con Venezuela en el Preolímpico de Béisbol

El jardinero de los Tiburones de la La Guaira en la LVBP Danry Vásquez explicó las razones de no participar con Venezuela en el Preolímpico que dio inicio en Florida.

El criollo quien en la zafra pasada se convirtió en el primer jugador de los escualos en batear sobre 400 (414) de average en la ronda eliminatoria en la LVBP y que reforzó a los Navegantes del Magallanes en la postemporada, había generado mucha expectativa para acompañar al conjunto venezolano que busca un cupo para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero finalmente no fue parte del róster final.

Su ausencia en el equipo generó muchas preguntas e inquietudes, pero el propio jugador finalmente a través de su cuenta twitter explicó el motivo por el cual no está con el equipo venezolano en Florida y no es otro que el tema de la visa.

A continuación el mensaje del jugador:

Muchas personas están comentando que no se me dio el permiso para jugar en la selección de mi país, Y no es así! No estoy partícipando en el pre olímpico por cuestión de la visa ! Saludos!

— Danry Vásquez (@danry99oficial) May 31, 2021