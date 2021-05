Revelan cuándo podría publicarse el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’

Con imágenes que se han filtrado y rumores sobre el inicio del Spider-Verse en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), muchos fans quieren ver algún adelanto que suba más sus expectativas y al parecer han escuchado sus deseos, porque fuentes cercanas señalaron cuándo podría publicarse el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’.

La espera de ver del primer trailer de dicha película comenzó desde el año pasado cuando un ejecutivo de Sony Pictures dijo que un adelanto saldría a finales del 2020, por desgracia no fue así, hasta el febrero del 2021 que se hico un videoclip de presentación del título oficial junto con fotos y por si fuera poco, recientemente la producción hizo una broma la publicar el tráiler de la secuela, pero se trataba de un camión y no de un avance.

Ahora un rayo de esperanza ha salido otra vez, ya que reportes de fuentes cercanas informaron a The DisInsider que esta semana podría estrenarse antes de que termine esta semana e incluso señalan que esto sería motivo de la reciente actividad constante que han tenido las redes sociales del largometraje.

Si bien, ya se sabría cuándo podría publicarse el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, aún no hay nada seguro, pues la producción de Marvel Studios ha querido mantenerse lo más discreta posible, para aumentar las expectativas y no filtrar ningún spoiler, aunque esto puede ser algo difícil con tanto rumores que han surgido sobre la trama.

Mientras tanto, ‘Spider-Man: No Way Home’, continúa en desarrollo para poderse estrenarse el 17 de diciembre del 2021, fecha que se tuvo que modificar gracias a que la pandemia del coronavirus retrasó el inicio de las grabaciones, pues originalmente, la tercera parte iba a allegar a la pantalla grande en el verano de este año.

Wipy

