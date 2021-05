Revelan grabación del tiroteo masivo ocurrido en Miami Gardens (video)

Las autoridades han revelado el video del tiroteo masivo que se registró, este fin de semana, en la localidad de Miami Gardens, una urbe que pertenece al condado de Miami-Dade.

La grabación muestra a tres hombres fuertemente armados, descendiendo de una camioneta de color blanco.

*RELEASE OF VIDEO SURVEILLANCE* We are releasing video footage of the vehicle/subjects involved in the shooting that occurred in Northwest Miami-Dade on 5/30/21 that left two deceased and 21 others injured. Anyone with information is URGED to contact @CrimeStopper305 immediately. pic.twitter.com/X2jlxYFrEL

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 31, 2021