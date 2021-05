Una joven de 22 años se hizo millonaria al vacunarse contra el COVID-19

El portal 20 Minutos reseña que Abbey Bugenske nunca pensó que recibir la vacuna contra COVID-19 le cambiaría la vida, pero así ha sido.

La joven, universitaria y originaria de Cleveland, recibió un millón de dólares de la lotería Vax-a-Million, una iniciativa que había puesto en marcha el estado de Ohio para incentivar la vacunación entre la población.

“Todavía no puedo creerlo. Fue una noche loca”, aseguró a los medios Abebey, de 22 años, nada más enterarse de la buena noticia, que, al principio, pensaba que se trataba de una broma. “Gritaba lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal. Y, cuando comencé a gritar que había ganado un millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara de que no fuera una broma”, señaló la joven, que sigue sin creérselo.

Según señaló NBC News, Bugenske se había vacunado antes de que se anunciara la lotería, para proteger a sus amigos y familiares.

Además, señala Abbey, no sabe en qué se gastará el dinero, pero parte será donado y lo demás se destinará a un coche nuevo. El resto, probablemente, lo invertirá.

Eso sí, reconoció que el dinero es un buen aliciente. “Animaría a cualquiera a que se vacunara. Si ganar un millón de dólares no es suficiente, no sé qué es lo que lo sería”, afirmó.

Por otro lado, también se sorteó una beca universitaria, y el ganador fue Joseph Costello, un joven de 14 años.

Congrats, Joseph! You just won a full-ride college scholarship! If you’re between 12 and 17 years-old and had at least one dose of the vaccine, you could be next! Sign up at https://t.co/ZmJ8iKoSlV! pic.twitter.com/StHlWewhW5

— Mike DeWine (@MikeDeWine) May 27, 2021