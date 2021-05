+VIDEO | Evaluna Montaner y su dolor por Venezuela

Nació con un papá ya muy famoso, sus hermanos Mau y Ricky también ahora son estrellas de la música y, por si fuera poco, su esposo Camilo también rompe récords de reproducciones en todas las plataformas. Sin embargo, Evaluna Montaner brilla con luz propia y tiene sus propios proyectos. Con tan solo 23 años, ya tiene una carrera consolidada como actriz en numerosas tiras infantiles y juveniles, y está muy cerca de lanzar su disco solista. Y este 14 de junio, volverá como protagonista en la segunda temporada de Club 57, la serie éxito de Nickelodeon, filmada en esta oportunidad en Colombia.

Radicada en Miami desde los cuatro años, repasa en una entrevista vía zoom con Teleshow cómo es trabajar con su familia, que está encargada de la banda sonora de la ficción que protagoniza y con quienes además hará un concierto con ellos el próximo 12 de junio, y también hablará sobre Venezuela, su país de nacimiento que está en vuelto en una crisis desde hace ya muchos años.

¿De qué va a tratar la segunda temporada de la serie de Club 57? ¿Cuándo se va a estrenar?

La segunda temporada sale el 14 de junio por Nickelodeon, pero va a ver un pre-estreno en Youtube, en el perfil del canal en español, el 11 de junio. Entonces tenemos la posibilidad de ver el primer capítulo un poquitito antes. La serie, en esta temporada yo siento que, si vieron la primera van a entender que los saltos en el tiempo son protagonistas, y hay muchísimos saltos y épocas nuevas, mucha música nueva, personajes nuevos, historias que se desarrollan un poco más. Está muy interesante, creo que le puede gustar muchísimo y que van a aprender mientras ven una serie muy divertida.

¿Cómo va a ser el concierto que den con tu familia el 12 de junio?

Creo que es mi primer concierto como artista sola, porque siempre he ido de gira con mi papá, entonces está chévere porque vamos a ver combinaciones diferentes en nuestras canciones. Yo voy a cantar muchas con Cami, también con mi papá, canciones con Mau y Ricky, nos vamos a ir mezclando entre todos cantando nuestras canciones. Y obviamente cantando “Amén”, que es la canción que tenemos todos juntos, creo que va a estar muy bueno. Y además eso es dos días antes del estreno entonces lo que amo es que voy a estar con ellos cuando se estrene la segunda temporada

¿Tienes pensado hacer conciertos como solista?

Sí, pero como empezó la pandemia, estamos recién comenzando a hacer conciertos, y este concierto va a ser más que nada virtual, peor también va a tener algunas entradas a la venta en persona, obviamente con todos los protocolos, pero muy pronto me voy a ir de gira con Camilo como artista invitada en julio por España.

Hablando de tu relación con Camilo, ¿qué te molesta de él en la convivencia?

Llevo un año de casada con él y hasta ahora todo me parece fantástico. No hay nada que yo te pueda decir que me molesta.

¿No es desordenado?

No, para nada, y él es el que lava los platos, eso es un gran plus: mujeres, pónganse las pilas, los hombres tienen que lavar los platos (Risas) Por ahora todo muy bien y cada vez lo disfruto más. Es muy divertido poder conocernos más, yo pensé que no nos podíamos conocer más, pero es totalmente diferente vivir juntos y la verdad que es espectacular, es un gran compañero de casa.

Evaluna Montaner, a solas con Teleshow: su convivencia con Camilo, la admiración por su papá y el dolor por Venezuela | Por Sofía Della Bernardina https://t.co/s2RLHyfvva pic.twitter.com/HBNyU6hWFu — infobae (@infobae) May 29, 2021

¿Cómo ves la situación de Venezuela en este momento?

A mí siempre Venezuela me duele muchísimo porque yo quiero volver, me encantaría. Hace ocho años no voy a mi país. Siento que es importante ver la luz al final del túnel porque en algún momento, llevamos tanto tiempo así, que uno pierde la fe, peor creo que todavía hay que seguir viendo la luz, la libertad.

Evaluna Montaner, a solas con Teleshow: su convivencia con Camilo, la admiración por su papá y el dolor por Venezuela | Por Sofía Della Bernardina https://t.co/s2RLHyfvva pic.twitter.com/Pi9ivPykzy — infobae (@infobae) May 29, 2021

Para ver entrevista completa-> Infobae

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :