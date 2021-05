WhatsApp da marcha atrás: no limitará funcionalidades a usuarios que no acepten condiciones de uso

20 Minutos apunta que WhatsApp inicialmente amenazó con revocar las funciones principales para los usuarios que se negaran a aceptar su controvertida nueva política de privacidad, solo para retroceder la gravedad de esas consecuencias a principios de este mes en medio de una reacción internacional, y ahora, las está eliminando por completo.

La compañía aclaró el viernes pasado en un comunicado que no restringirá ninguna funcionalidad incluso si no se ha aceptado las políticas de condiciones y términos: “No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización”.

“Dadas las discusiones recientes con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que no limitaremos la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización”, dijo un portavoz de WhatsApp en un comunicado a The Verge, y agregaron que este es el plan que avanzará indefinidamente.

Inicialmente, la fecha límite para aceptar estaba prevista para febrero, pero WhatsApp retrasó esa fecha hasta el 15 de mayo después de ser criticada por legisladores, defensores de los derechos del consumidor y sus propios usuarios. El problema es cómo esta política actualizada permite que WhatsApp maneje los datos personales de los usuarios, lo que genera preocupaciones de que comience a transferir información a su empresa matriz, Facebook. El lanzamiento fallido de WhatsApp y los ultimátums que suenan atemorizantes alimentaron aún más la indignación.

El jefe de WhatsApp, Will Cathcart, también publicó un hilo de Twitter con más detalles para despejar dudas sobre la nueva actualización y sus finalidades:

No obstante, las plataformas de mensajería rivales Telegram y Signal han experimentado un aumento en las descargas desde que WhatsApp anunció esta actualización. No se sabe si esto seguirá en pie, pero si todavía no has aceptado las condiciones, no te preocupes por hacerlo porque podrás seguir usando la aplicación, aunque pocas ganas quedan con tanta incertidumbre.

