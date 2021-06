Adriana Azzi: Horóscopo del 1 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 1 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 101

Inicias en un nuevo empleo. Salidas temprano de tu casa. Compra de vivienda. Te harás una ritual con esencia de plata y oro una vela blanca vamos adelante hazlo. Caminos abiertos. No discutas en la calle. Cambios positivos en tu vida. Alguien que llega a tu vida y da cambios económicos.

Trabajo: Debes colocar una carpeta en un escritorio y entregas todo. Nueva información.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Tendrás un contacto que habrá un filin entre los dos. Busca asesoría. Nuevos amigos.

Parejas: Cambio en viaje. Serás feliz si actúas como debe ser. Nuevas ideas. Ten confianza en ti mismo.

Solteros: Debes respetar con quien estas. Algo con una religión. Ten confianza en tu grupo.

Mujer: Le dirás a una persona cuánto la quieres. Tendrás respeto por personas cercanas.

Hombre: Dale confianza a tu hijo que necesita de ti. Estarás seguro en lo que haces. Compra de libros.

Consejo: Deja que los sentimientos te guíen.

Tauro

Palabra clave: Improvisar.

Número de suerte: 340

Hombre de poder que te da la ayuda. Utiliza tu intuición. Dios te bendice. Ten cuidado con lo que comes. Compra y venta de algo que te deja un buen dinero. Te quedas en un sitio no esperado. Cambios importantes que llegan a tu vida. Algo te inquieta y sabrás la verdad de una situación.

Trabajo: Recibes una oferta laboral que no puedes dejar pasar. Cambios que esperabas a tu vida que llega.

Salud: Operación pendiente.

Amor: No discutas con tu pareja no digas palabras groseras. No permitas que te dirijan la vida.

Parejas: Utiliza tu sabiduría. Nuevas ideas. Celebraciones brindis. Cambios. Compra y venta.

Solteros: Estarás pendiente de una persona muy querida. Malestar por un pago que no recibes.

Mujer: Fuerza intelectual. Un nuevo proceso en la vida laboral. Hermanos que necesitan de ti.

Hombre: Concretas un viaje. Nuevas ideas. Sentirás desconfianza de otros. Un gran amor en tu vida.

Consejo: Controla la desconfianza.

Géminis

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 224

Ten equilibrio en lo económico. No gastes de más acuérdate que las cosas no están para hacer gastos. No ofrezcas lo que no vas a cumplir. Se prudente con los comentarios que haces. Reuniones. No discutas en la calle. Ruido en la calle que te molesta. Bendiciones alegrías. Un nuevo negocio.

Trabajo: Debes llegar temprano a tu trabajo. Firmas de documentos. Asistes a una entrevista laboral.

Salud: Asistir al odontólogo.

Amor: Te sentirás preocupado (a). Alegrías por un dinero que te ganas. Se te pierde algo.

Parejas: Críticas positivas. Personas que están contigo que te piden ayuda en el arreglo de algo.

Solteros: Cuidado con caídas en la calle. No confíes en nada ni nadie en este momento.

Mujer: Recibes bendiciones importante en lo que estás haciendo. Protección en tu vida.

Hombre: Te regalan algo religioso que debes guardar. Invitación a salir de noche. Invitación especial.

Consejo: Las mentiras se derrumban hasta que llega la verdad.

Cancer

Palabra clave: Celebración

Número de suerte: 872

Debes poner orden en tu vida. Tu felicidad será la de tu familia. Cuidado con una mujer delgada. Firmas. Acuerdos. No discutas. Ten cuidado con una sombra en tu casa o en sitios solos. Busca ayuda espiritual. Cuídate la cabeza protección. Reconciliación con alguien querido.

Trabajo: Cambio de empleo. Pondrás empeño en lo que haces de vender y comprar. Alegrías. Cambios positivos.

Salud: Dolor en el cuello.

Amor: La felicidad a tu lado. Deja la tristeza sal a la calle. Si alguien se quiere ir déjala (o) ir.

Parejas: Recibes un mensaje importante. Remodelaciones en la cocina de tu casa. Triunfos alegrías.

Solteros: Cambios en la rutina. Alguien recibe una carta para un cambio. Sueños que te asustan.

Mujer: Vístete elegantemente para ir a una entrevista. No hagas comentarios negativos. Alguien te ayuda con dinero.

Hombre: Eres el mejor adelante. Debes terminar lo que iniciaste. Debes estar pendiente de alguien que te ayudo.

Consejo: Disfruta cada día de tu vida

Leo

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 400

Nuevas personas en tu vida que le dan un cambio. Padres que te necesitan. Nuevas personas para un negocio. Te dan un crédito que puedes cancelar. Crecimientos. Nuevas ideas. No te vayas de un sitio molesto (a) habla. Evita comentarios de malas palabras con personas queridas. Dinero que llega.

Trabajo: Deja las críticas en tu sitio de trabajo. Recibes un regalo.

Salud: Se calma un dolor muscular.

Amor: No te encierres en nada deja que las cosas fluyan. Te entregas sin medir. Celos que te intrigan.

Parejas: Cuidado donde vayas. Una mujer amiga que te da un concejo. Nuevas noticias.

Solteros: Sales de una duda. Algo con las flores de muchos colores. Baños aromáticos.

Mujer: Viajes con la persona querida. Ritual espiritual para limpieza en tu persona. Cambios positivos.

Hombre: Sientes que te defraudan. Cuidado en quien confías. Nuevos negocio y lo haces solo.

Consejo: Aprende de los errores y serás una mejor persona.

Virgo

Palabra clave: Intelectual.

Número de suerte: 009

Amigos que te dan la mano. Sorpresa con un vehículo. Nuevas conversaciones. Espacios que haces para atender a la familia. Cuidado con un dinero que prestas. Estarás creyendo en lo que te dicen. Recibes un mensaje importante. Hecho curioso con una reunión importante.

Trabajo: Se activa el amor en la oficina. Llegó el momento de hablar claro con jefes, nuevas oportunidades.

Salud: Dolores en los huesos

Amor: Dejas la soledad después de un viaje. Esperas por alguien que no te responde. Te distancias de un grupo.

Parejas: Crecimientos. Planifica bien las cosas. Deja el pasado. Hijos que te esperan. Reuniones. Estudios que inicias.

Solteros: Visitas de personas del extranjero. Compra de ropa. Recibes asesoramiento.

Mujer: Sé más positivo en lo que estás haciendo. Estarás pendiente en lo que te conviene o no te conviene.

Hombre: Recibes llamadas importantes. Nuevos compromisos y convenios. Recibes un dinero para un viaje.

Consejo: Si tienes necesidad de liberarte, hazlo.

Libra

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 871

Una persona que te da la ayuda que necesitas y te presta algo para que continúes con algo que haces. Ten calma ten confianza. Sale el sol en tu vida. Debes resolver un conflicto. Se descubre algo de una persona que te hace reclamos y nada es verdad. Una nueva vida.

Trabajo: Vences una situación con un compañero por dinero. Algo con reclamo por horario.

Salud: Malestar de muela.

Amor: Decepciones con personas queridas. Algo intimo con una persona que te gusta, amigo con derecho.

Parejas: Viajes. Mudanzas. Buscas un cambio. Nuevos encuentros. Una nueva vida. Busca tu tranquilidad.

Solteros: Nueva familia. Cuidado con los cambios. Sales de tu casa. Nuevas decisiones.

Mujer: No tomes decisiones apresuradas. Piensa bien las cosas. Vas a un lugar donde hay muchos alimentos.

Hombre: Compra y venta de vehículos. Iras en camino de lo que quieres. Nuevas personas a tu lado.

Consejo: Controla los apegos.

Escorpio

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 804

Lo que es tuyo llega y nadie te lo quita. Vas a un lugar donde hay muchas personas. Alegrías. Celebraciones. Una persona que llega a tu vida. Apoyo económico. Bienestar Recibes un mensaje importante. Nuevas actividades. Esta semana será muy próspera. Cosas importante que te cambian la vida.

Trabajo: No permitas comentarios negativos en tu vida. Cuidado con caídas laboral. Cambio de mobiliario.

Salud: Alergias.

Amor: Te vas de un sitio para no regresar. Celebraciones y brindis. Sensación de inestabilidad.

Parejas: Has decretos positivos. Compra de regalo especial. Se activa el amor en tu vida.

Solteros: Viajes con la familia. Hermana que te necesita. Ten calma en una reunión. Cuidar más tu salud.

Mujer: Nuevas relaciones. Te ganas un dinero. No discutas. Di la verdad se sincera. Superas una pérdida.

Hombre: Libérate de algo que esté atado. Enfrentas una situación en lo laboral. Arreglas documentos.

Consejo: Nuevas oportunidades.

Sagitario

Palabra clave: Riqueza.

Número de suerte: 217

Situación difícil. Ten calma en tu entorno. Respira y llénate de energía para que venzas los obstáculos. Se activa una energía de salud para mejorar. Te culpan d algo que no sabes. Debes tener cuidado con tu dinero y guardarlo. Nuevas ideas para avanzar en algo que quieres. Un nuevo camino.

Trabajo: Cambio de horario que te funciona. Debes buscar el equilibrio en lo laboral. Nuevas personas en tu oficina.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: Se positivo en lo que quieres. Tus hijos necesitan más de ti. Activa el amor. Una nueva relación.

Parejas: Apertura económica prepárate por lo que viene te activas. Molestia en tu casa.

Solteros: Algo con rejas que debes atender. Viaje de ida y vuelta. Nuevas profesiones. Llénate de energías.

Mujer: Debes revisarte lo que haces por otros. Debes cuidar más a tu familia. Algo con una mascota que te gusta.

Hombre: Le darás la espalda a amoríos extramaritales. Cambio en fecha. Recibes un mensaje grandes alegrías.

Consejo: No culpes a otros de tus errores.

Capricornio

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 937

El dinero llega, soluciones. Todo pasa deja las discusiones. Te molestas con alguien conocido. La compañía de un hombre que no te gusta. Recibes un abrazo especial. Una nueva sonrisa. No tengas miedo, tienes protección. Sal con tu Ángel de la guarda todos los días. Bendiciones. Paseos a playa.

Trabajo: Nuevas perspectiva. Algo con ejercicios en tu sitio de trabajo. Viaje por negocio. Cambios en tu empleo.

Salud: Controla la ansiedad.

Amor: Necesitas nuevas pruebas. Estás pasando una situación amorosa difícil, pero todo pasa.

Parejas: Debes aprender a distribuir tu dinero. Busca el equilibrio no discutas con nadie.

Solteros: Invitación a reunión social. Un nuevo amor en tu vida. Alegrías. Deja las mentiras con ese amor.

Mujer: Nuevas oportunidades para cambiar las cosas. Cuidado con bebidas que te hacen daño.

Hombre: Decisiones importante que tomas. Nuevas vibras. Ritual que debes hacer para tu casa.

Consejo: Límpiate con una vela blanca.

Acuario

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 248

Estás en un momento de tristeza y que te sientes solo. Problemas legales que debes resolver. Algo con una herencia que te buscan. No guardes tantas cosas que no se usan. Algo con tambores. No permitas que otros te maltraten. Nuevas ideas. Equilibrio. No ofrezcas lo que no tienes.

Trabajo: No llegues tarde a tu trabajo. Reconocimientos. Demuestra quien hace bien su trabajo.

Salud: Mantén tu tratamiento.

Amor: Las cosas se aclaran con tu pareja y todo mejora. Vas a sitio de mucho frío. La familia te busca.

Parejas: Nuevas decisiones en tu vida. Nuevas oportunidades no la pierdas. Algo con personas conocidas.

Solteros: No te lleves a nadie si no quiere ir de viaje. Saca las personas negativas de tu vida.

Mujer: Escucha consejo. No permitas que hagan comentarios delante de tus hijos. Éxitos. Logros.

Hombre: No te vayas sin aclarar una situación. Nuevos sentimientos. El amor se activa.

Consejo: Escucha consejo financiero.

Piscis

Palabra clave: Sociedades.

Número de suerte: 667

Harás una cola para compras de aparatos electrónicos. No te detengas sigue en lo que estás haciendo. Llegas a un acuerdo. Nuevas ideas. Compra de un libro que te da lo que te falta para continuar y consolidar una situación. Harás una consulta esotérica donde te dan una alegría.

Trabajo: Cambios a nivel profesional. Desarrollas una cualidad. Te dan una nueva oportunidad.

Salud: Cuídate de los tratamientos.

Amor: Cambios en una rutina que debes hacer. Paseo a sitios fríos. Te quitas a unas personas de tu lado. Consigues un cambio.

Parejas: No permitas que otros se metan en tu relación. Participas en un grupo o religión.

Solteros: Alguien cercano que te demuestra cariño. Regalos que recibes de un sitio muy especial.

Mujer: Algo con pintura que te gusta. Debes respetar a los mayores de tu casa. Escucha lo que te dicen.

Hombre: Alegrías celebraciones. Algo con una moneda extranjera. Fiestas. Algo con un candado.

Consejo: Ten disciplina, confianza.

Por: Reporte Confidencial

