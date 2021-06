Arrestan en Texas a un hombre que planeaba un tiroteo en Walmart

Un hombre acusado de planear un ataque «impensable» en una tienda en Texas de la cadena Walmart fue arrestado y acusado de amenaza terrorista, según comunicaron las autoridades.

La semana pasada, los investigadores interceptaron un mensaje que indicaba que Coleman Thomas Blevins, de 28 años, de Kerrville, Texas, estaba planeando un tiroteo masivo y la amenaza incluía las tiendas Walmart, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del condado de Kerr.

Las autoridades descubrieron armas de fuego, municiones y «artículos de ideología radical, incluidos libros, banderas y documentos escritos a mano» en su casa, según el comunicado de prensa.

Blevins está en libertad condicional por delitos graves y tiene prohibido poseer armas de fuego, segíun las autoridades. Fue fichado con una fianza de 250,000 dólares en la cárcel del condado de Kerr, donde permanece detenido.

Blevins está acusado de amenaza terrorista para crear terror público y graves daños corporales y podría enfrentar cargos federales adicionales. Los registros de la cárcel no incluyen un abogado para él, según la agencia de noticias The Associated Press.

Kerrville está a unas 65 millas (104 kilómetros) al noroeste de San Antonio. La Oficina del Sheriff del condado de Kerr trabajó con las autoridades estatales y federales para arrestar a Blevins.

“Este caso nos recuerda que siempre debemos estar atentos. Muchos piensan ‘Eso no puede suceder aquí’, y estuvo a punto de ocurrir», recordó el alguacil del condado de Kerr, Larry Leitha.

“Nuestros investigadores hicieron un trabajo sobresaliente en este caso y posiblemente salvaron muchas vidas. La trama interrumpida en este caso es impensable», concluyó.

Con información de Telemundo

