Carla Angola contó su extraña experiencia al recibir la nacionalidad americana

Carla Angola, reconocida periodista venezolana, envió un mensaje de añoranza y expectativa ante el futuro que le espera luego de haber aprobado junto a su esposo, Luis Arevalo, el examen para obtener la nacionalidad americana.

La comunicadora, que hace ya más de 7 años decidió partir de su país natal para abrirse paso en una nueva nación, comentó que se sentía muy feliz de haber podido lograr este objetivo, aunque no dejó de mencionar el pesar que siente ante la situación actual que se vive en Venezuela y los sentimientos de confusión que llenan “Descifrar cómo es que eres de aquí, pero jamás dejarás de ser de allá”.

Asimismo, comentó que el proceso fue bastante riguroso “Me tomó semanas procesarlo! Quizás porque la ceremonia no es tan fastuosa en pandemia. Quizás porque el exámen no es tan sencillo como pregonan. Quizás porque el oficial de inmigración fue implacable y escudriñó puntillosa”.

Luego, añadió que esto no la hace querer desligarse de sus orígenes criollos “No he dejado nada atrás. Mi bandera ya ni tiene 7 ni 50, ahora son 57 mis estrellas. EEUU es mi ‘ahora’ y Venezuela no podrá dejar de ser mi ‘siempre’”.

