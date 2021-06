Chitty La Roche sugiere a Guaidó incorporar el referéndum revocatorio en las negociaciones con Maduro

El abogado Nelson Chitty La Roche sugirió este lunes al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, incorporar como una de las opciones, en las posibles negociaciones con la administración de Nicolás Maduro, el tema de la activación del referéndum revocatorio.

“En este momento, creo que debe incluir dentro de las opciones, si se va a sentar hablar o a negociar (con la administración de Nicolás Maduro), la posibilidad de hacer el referéndum revocatorio, todo lo demás toma más tiempo. Es una sugerencia a Guaidó y al resto de los hombres que componen la dirigencia, que piensen en la gente que muere cada día, que tienen hambre, que tienen sed, que no tienen transporte, fe, ilusión y mientras más pronto saquemos a ese tapón, que se llama Maduro, mejor lo haremos”, expresó Chitty La Roche.

En entrevista vía telefónica para Punto de Corte, con nuestra periodista Nurelyin Contreras, el abogado y escritor venezolano, insistió en la necesidad de que la dirigencia opositora del país se siente a dialogar, entre ellos mismos, para conseguir acuerdos en común, que vayan en una misma dirección política.

«Eso no significa que estamos divididos, significa que lo que hace falta es sentarse a dialogar, rápidamente, entre los distintos sectores de oposición, porque estamos unidos todos en un propósito común: Salvar al país de este nefasto y pernicioso gobierno, que desde el punto de vista legal, es írrito, pero que controla de facto la institucionalidad”, aseveró Chitty La Roche.

¿Legítimo o ilegítimo?

Para Chitty La Roche, la activación del referéndum revocatorio servirá como una «salida democrática, pacífica y electoral» contra la administración de Nicolás Maduro, a pesar de no considerarlo un “presidente legítimo”.

«Yo diría que eso hay que matizarlo y no me refiero a que lo reconozcan, me refiero a que en Venezuela quien ejerce el poder de facto, de hecho, son los que ahora han querido tener una fachada democrática, que los lleva a exhibir un interés por mantener las formas constitucionales y bueno, sí es y se mantiene así, nosotros caminamos por el camino constitucional», señaló.

Chitty La Roche enfatizó que Nicolás Maduro “no es legítimo, ni por origen ni por desempeño, además que estamos en un contexto de Estado fallido”. Sin embargo, aseguró no estar de acuerdo en que “alguien me venga con esa estolidez, de que como no es legítimo, entonces no hago nada para sacarlo”.

“Es la revolución de todos los fracasos y nosotros tenemos que caminar por todos los caminos hasta sacarlos (…) Aquí no será con elecciones regionales que el país cambiará y si Maduro sigue, Venezuela muere”, puntualizó el también profesor universitario.

