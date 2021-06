El Vacunómetro, monitor de la vacunación contra covid-19 en Venezuela

La Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual pone en marcha el Vacunómetro, herramienta que hace seguimiento al proceso de vacunación en Venezuela caracterizado por el descontrol y la opacidad. El análisis de los datos oficiales en contraste con la información recabada mediante la cobertura periodística evidencia que la gestión de las vacunas en Venezuela es irregular y poco transparente. Un ejemplo: se desconoce cuál ha sido el destino de 95% de las vacunas que han llegado al país

Desde el pasado 13 de febrero de 2021, cuando el mandatario Nicolás Maduro anunció la llegada de las primeras 100 mil vacunas Sputnik V, fabricadas por el laboratorio ruso Gamaleya, el proceso de vacunación contra el covid-19 en Venezuela se ha desarrollado con evidente opacidad, inconsistencia e improvisación.

A ese primer anuncio, le siguieron otras siete entregas de lotes de vacunas que suman un total de 2.680.000 vacunas hasta el 31 de mayo: 1.800.000 Sinopharm, provenientes China y 880.000 Sputnik V que representan apenas 0,88% de la cantidad requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir lograr la vacunación de 70% de la población (22 millones de venezolanos).

De acuerdo a datos aportados por voceros oficiales y organizaciones no gubernamentales, entre febrero y mayo de 2021 se han aplicado tan sólo 128.403 vacunas en 20 estados de un total de 2.680.000 dosis que han llegado al país. Se desconoce, entonces, el destino de 95% de las vacunas chinas y rusas que Venezuela ha recibido desde el pasado mes de febrero.

Las desproporciones mencionadas son algunas de las cifras que arroja el balance de los tres primeros meses del «plan de vacunación» gubernamental que registra el Vacunómetro, herramienta periodística que monitorea el proceso de administración de vacunas anti covid-19 en Venezuela, desarrollada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual. Con el objetivo de vencer la censura y suplir la falta de información oficial, ofrecerá un reporte gráfico semanal sobre el manejo de las vacunas en el país y reportajes de investigación que analizan el desarrollo del proceso con mayor profundidad.

El Vacunómetro se realiza en un contexto de poca transparencia informativa e irregularidades administrativas. Según voceros oficiales, las vacunas se han aplicado al personal sanitario, personal docente y personas de la tercera edad o con riesgo de comorbilidad. En esa línea, el pasado 23 de mayo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que se había vacunado al 90% de los médicos venezolanos. Pero el gremio enseguida desmintió la información.

El 28 de mayo, la Academia de Medicina solicitó al Ministerio Público que identificaran a los presuntos traficantes de vacunas. Los científicos no han sido los únicos en denunciar este hecho, la diputada a la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, Elimar Diaz, denunció que en el estado Zulia revenden las vacunas contra el covid-19 entre 200 y 800 dólares.