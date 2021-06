Funcionaria del Saime afirma que visado de residente para extranjeros es para urgencias

1191862

La directora de Extranjería del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Patricia Pérez, informó este lunes 31 de mayo que el visado de residente para extranjeros para únicamente para casos urgentes.

«Si usted se encuentra en Petare o en cualquier otra ciudad y usted no tiene urgencia de viaje, usted puede permanecer en territorio nacional con el visado vencido. No hay problema. No va a perder la condición», destacó la funcionaria en un video difundido en Twitter.

En este sentido Pérez advirtió que «si usted sale de forma irregular y no tramita y se va por una trocha, ahí sí va a perder la condición», en referencia al proceso de renovar el documento que permite a los extranjeros vivir legalmente en Venezuela.

«Puede mantener la calma si no tiene ninguna urgencia. Si tiene alguna urgencia puede dirigirse a la sede central del Saime en la semana de flexibilización por el terminal del número de cédula y con gusto lo atenderemos«, concluyó la directora de Extranjería de la citada institución.

