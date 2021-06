Kendrick Perkins sale en defensa de Kyrie Irving tras el incidente con el fan

Los Playoffs de la NBA de 2021 se han visto claramente en gran medida por una desafortunada serie de incidentes de fanáticos. Lo último ocurrido fue durante el Juego 4 con los Brooklyn Nets enfrentándose a los Boston Celtics en TD Garden.

Al jugador de los Nets, Kyrie Irving, le tiraron una botella de agua en la cabeza cuando se iba al camerino. Antes de eso, Irving pisó el logo de los Celtics, quizás enojando a los fanáticos en el proceso. El exjugador de los Celtics, Kendrick Perkins, respondió a los fanáticos y con mucho gusto se puso del lado de Irving en el asunto que ha girado en Internet desde que terminó el juego.

Aquí el dato:

Are we really discussing this right now? That damn fan shouldn’t have never threw a water bottle at Kyrie I don’t give damn if he poured Gatorade on the Logo. Real Talk! pic.twitter.com/cawu0Bq1kt

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 31, 2021