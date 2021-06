Libro: Cita en las estrellas

El amor no debería ser algo complicado. Un camino repleto de pétalos de rosas por el que pasear… Algo sencillo, ¿verdad?

Pues no, todo es mentira.

Cho solo ve delante de ella obstáculos insalvables para alcanzarlo.

Está enamorada de su profesor, quien solo la ve como una alumna más, pero si al menos se fijara en ella, se encontraría con dos grandes problemas que su familia, siendo tan tradicional, no vería con buenos ojos: le saca diez años y está casado.

Cho puede imaginarse la reacción de sus padres… El grito rompería hasta los cristales.

Lo que tiene que hacer es olvidarse de él.

No puede ser difícil…Solo debe agotarse durante el día, para caer rendida en la cama y así que no aparezca en sus sueños, y en clase… ¿quizás podría valorar la idea de abandonar su asignatura?

Pero no lo volvería a ver… Nunca…

El amor es sencillo… ¡Ja! Sencillo…

Autor: DIOLCH, MERCHE

Genero: Novela Romántica

Páginas: 240

