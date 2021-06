Mañanas milagrosas: los 6 hábitos que cambiarán tu vida antes de las 8:00 am

«No me gusta madrugar» «Es que soy noctámbulo». Si se te hacen familiares esas frases probablemente no has experimentado los beneficios de aprovechar las mañanas para sacar los mejores beneficios a tu jornada y tal vez desde ahora prefieras hacer el esfuerzo de implementar los 6 hábitos saludables que según el autor Hal Elrod cambiarán tu vida antes de las 8:00 am.

En su famoso libro «Mañanas milagrosas», publicado en 2012, Elrod sostiene que todo comienza con cómo nos despertamos por la mañana. Y si no, solo hay que echar un vistazo a famosos madrugadores como Bill Gates, fundador de Microsoft, Tim Cook, director de Apple, o el fundador de Virgin, Richard Benson.

«Todos ellos comparten por supuesto el éxito, pero también un secreto bien guardado: los tres se levantan antes del amanecer, y dedican un tiempo a hacer deporte, meditar, aprender, crecer… ¡mejorar! para luego comenzar la jornada laboral», apunta Elrod.

La cuestión es, según él, seguir unos pequeños y sencillos pasos antes de ir a trabajar marcan la gran diferencia durante el resto del día. «La diferencia la marca despertarse una hora antes cada día para hacer una serie de actividades que aportarán motivación y energía a nuestra jornada. Si uno prueba, se da cuenta muy rápido de que cuando cambia la manera de despertarte, puede llegar incluso a cambiar toda su vida», asegura.

Uno de los primeros consejos de Hal Elrod para las personas que se apunten a este reto es que se busquen un tándem. «Puede ser la pareja, un amigo, un compañero de trabajo, o algún familiar. Es mucho más fácil así porque entre los dos os podréis dar apoyo, animaros y corresponsabilizaros», aconseja.

Esta es la estrategia de 5 pasos para despertarse a la primera (para todos los adictos al botón de repetición de la alarma) y después poner en marcha el programa de «mañanas milagrosas»:

1) Márcate propósitos antes de acostarte: El secreto está en decidir conscientemente cada noche que quieres crear una previsión positiva para la mañana siguiente.

2) Ponte el despertador al otro lado del dormitorio: Si no lo has hecho ya, ponte el despertador lo más lejos posible de la cama. Esto te obliga a salir de ella y poner el cuerpo en marcha. El movimiento crea energía , así que este gesto te ayuda despertarte de manera natural. Si tienes el despertador en la mesilla, aún estás en un estado parcial de sueño cuando lo apagas, y resulta mucho más difícil despertarte.

3) Lávate los dientes: El objetivo es que en los primeros minutos se realicen actividades que no requieran pensar y simplemente le des tiempo al cuerpo para que despierte.

4) Bébete un vaso de agua: Es de vital importancia que te hidrates tan pronto te despiertes por la mañana. Después de seis a ocho horas sin agua, es normal que estés ligeramente deshidratado, y la deshidratación provoca cansancio. A veces, cuando la gente tiene sensación de fatiga, en cualquier momento del día, lo que realmente necesita es más agua, no dormir.

5) Ponte ropa de deporte: Hacer ejercicio por la mañana es crucial para maximizar tu potencial, porque te sitúa en la cumbre de tu estado mental, físico y emocional para que te comas el día.

Los 60 minutos de «mañanas milagrosas»

Tras esta rutina, que no debería llevar más de cinco minutos, ya estamos listos para llevar a cabo los 60 minutos diarios de las «mañanas milagrosas», que responden al acrónimo S.A.L.V.A.V.I.D.A.S (S, de Silencio, A, de Afirmaciones, L, de Lecturas, V de Visualizaciones, A, de Anotaciones, y D, de Deporte), una secuencia que cada uno puede personalizar para que se ajuste al máximo a sus preferencias. «Porque hay mucha gente que prefiere hacer deporte primero para activar la circulación y despertarse», reconoce Elrod:

1) S de silencio (5 minutos)

Empieza cada día con un rato de silencio con propósito. Algunas de las actividades pueden ser meditar, rezar, reflexionar, respirar hondo, agradecer… Se puede hacer una sola, o combinar todas… Lo importante es que no te quedes en la cama para hacerlo, sino que salgas del dormitorio. Porque si te quedas en tu cuarto, tienes la cómoda cama en tu campo de visión…

2 ) A de afirmar (5 minutos)

Se trata de algo tan sencillo como decirte repetidamente quién quieres ser, qué quieres lograr y cómo lo lograrás. Según el autor de Mañanas Milagrosas», con suficiente repetición tu subconsciente empezará a creer lo que dices, actuar rigiéndose por ello y, finalmente, hacerlo realidad. Poner tus afirmaciones por escrito te permite además revisarlas regularmente.

3) L, de leer (20 minutos)

Subraya, marca, reslta, dobla las esquinas de las páginas, haz anotaciones en los márgenes… Saca el máximo provecho a lo que lees.

4) V de visualizar (5 minutos)

Visualiza tus mayores objetivos, tus deseos más profundos y tus sueños más emocionantes, aquellos que cambiarían tu vida por completo si los alcanzaras: se trata de que te veas logrando lo que te has propuesto conseguir y que quieras experimentar lo bien que sienta haber seguido y alcanzado tus objetivos.

5) A, de anotar (5 minutos)

Llevar un diario. Al sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos por escrito, adquieres valiosas percepciones que de otra forma no verías. Se gana claridad, se es consciente del progreso…

5) D, de deporte (20 minutos)

Los beneficios de practicar ejercicio por la mañana son demasiados como para ignorarlos, porque puede mejorar tu vida en varios aspectos: Al practicar deporte, aunque sea solo unos minutos cada mañana, estimulas de manera significativa la energía, mejoras tu salud, ganas seguridad en ti mismo y bienestar emocional. Y encima, es muy posible que pierdas peso.

