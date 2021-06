Médicos de emergencia del hospital de El Tigre se declaran en paro

1191781

El Tigre.- En paro indefinido. Así se declararon los médicos residentes que laboran en el área de emergencia del Hospital centinela Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, ante la falta de condiciones que presenta el espacio provisional que tomaron para que funcionara ese servicio.

La medida fue anunciada a los medios de comunicación, este lunes 31 de mayo, por la médico residente de emergenciología, Rosbetzy Marcano, quien aseveró que la decisión la tomaron y comenzaron a ejercer desde la tarde del sábado 29, cuando se complicó la situación con el ingreso de dos pacientes con clínica sospechosa de COVID-19 en el área de emergencia.

La médico recordó que actualmente el servicio de emergencia funciona en la sala de consultas del hospital, donde no hay ni climatización ni equipos para atender un paciente en condición crítica. «El área improvisada para la emergencia no es adecuada para atender a las personas críticas, como los infartados. Una persona infartada, con la ola de calor que hace aquí, se reinfarta y muere», afirmó Marcano.

La galeno aseguró que esta situación es responsabilidad de la directiva del hospital, a quien han entregado cartas pidiendo una solución y no han buscado alternativas. «Es necesario el traslado de pacientes a otros centros y eso lo debe haber el director y no lo hace, este domingo (30 de mayo) perdimos a un paciente que ingresó luego de que fue arrollado por un carro, murió esperando el traslado a otro centro ya que requería atención especializada debido a los traumas que tenía» , explicó Marcano.

El área de emergencia tiene en plantilla a 16 médicos asignados, entre residentes y especialistas. Para las guardias de cada seis días hay grupos de tres residentes y grupos de dos especialistas. Sin embargo, aseguran que hasta tanto no les solventen sus exigencias no retornarán al servicio.

El cambio

La situación con relación a la emergencia se presenta desde hace siete meses cuando la directiva del hospital decidió habilitar el área de consulta externa para la emergencia de adulto, ya que este último fue designado como área COVID-19 cuando el centro de salud fue designado como hospital centinela.

A juicio de la enfermera y representante del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunepsas), Belkys Sifontes, la situación radica en la falta de médicos. «Los que salen de reposo por enfermedad no tienen sustituto porque no hay médico. Esto es sumamente grave, ya que se agudiza más la situación en nuestro hospital y que no tenemos otra entidad pública de salud que nos apoye, ya que el Seguro Social tampoco tiene médicos», alegó.

El Pitazo trató de conocer la opinión del director del hospital, Gilberto Borges, sobre lo que ocurre, pero en horas de la mañana su secretaria dijo que estaba en una reunión. Luego a las 2:46 pm atendió la llamada telefónica y señaló que no daría declaraciones hasta que prepare una rueda de prensa para este martes o miércoles. Al consultarte sobre la situación de la emergencia aseguró que si había médicos laborando.

Marinelid MarcanoOriente