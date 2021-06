Migración | Venezolano explica cómo viajar por Colombia con pasaporte vencido

1191506

Táchira.- El locutor tachirense Carlos Valduz, publicó en su cuenta de Instagram un video explicando su experiencia para viajar a Estados Unidos, habiendo cruzado la frontera entre Venezuela y Colombia a través de las trochas o caminos verdes, pues los pasos fronterizos formales están cerrados desde marzo de 2020 producto del COVID-19.

La principal acotación que hace es sobre el delito que se comete al cruzar de manera ilegal desde Venezuela hasta Colombia, a eso se suma que por estar la frontera cerrada formalmente, las oficinas migratorias están cerradas, por lo que ni al salir del país ni al entrar a Colombia hay sellado de pasaportes.

“Recuerden que el delito por el que uno tiene que hacer todo este papeleo es por no sellar la salida de Venezuela y no sellar la entrada a Colombia, entonces hay una multa, por un ilícito migratorio en el que uno incurre por ingresar por las trochas y por eso hay que pagar una multa de casi 500 mil pesos que son 150 dólares más o menos, además de eso hay que pagar el salvoconducto que es el permiso que da Migración Colombia para que nosotros los venezolanos podamos estar, no más de 30 días, con la finalidad de salir de Colombia, de ir a otro país y eso es lo que hace que en otras naciones sepan que salimos desde Colombia”, explicó el tachirense.

Fue enfático al precisar que no hay restricción alguna con los pasaportes venezolanos que estén vencidos, por cuanto es posible llegar a Colombia y de allí salir a otros países sin problema con el documento.

“Este trámite tiene que hacerlo las personas que tengan el pasaporte vigente y quienes tengan el pasaporte vencido. Colombia acepta el decreto de Juan Guaidó de extensión de cinco años más a partir de la fecha de vencimiento de pasaporte o de la prórroga, así que es obligatorio”, indicó.

Su experiencia personal

Vio cómo devolvieron mucha gente en Cúcuta y no les permitían viajar vía aérea por no tener ese salvoconducto, sin embargo a él y sus acompañantes no se lo pidieron. Su ruta fue San Cristóbal – Cúcuta por trocha. Cúcuta a Medellín luego Medellín a Miami, estos últimos por avión.

“Para salir de Medellín a Miami sí me pidieron el salvoconducto y ahí fue cuando preguntamos a la encargada. Ella nos explicó que si alguien no tiene los requisitos ahí mismo le hacen el trámite, en migración, pero está el detalle que podrían perder el vuelo porque el trámite es largo y demora y hay momentos donde la cola es muy larga”, dijo

Ni en Colombia ni en Estados Unidos hay limitaciones para los venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos. “Es caro, en total son 170 dólares aproximadamente lo que se gasta en multas”, aseveró.

Aunque el locutor no especifica cuánto gastó además de la penalidad migratoria, El Pitazo pudo conocer que el precio para cruzar por trochas oscila entre los 30 dólares con una maleta y hasta 100 dólares con transporte que incluye que los busquen en la puerta de sus casas. Esto sumaría de 200 a 300 dólares en total.

