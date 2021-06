Nicmer Evans: Estamos pidiendo a Guaidó que el revocatorio sea parte de la negociación

El disidente del chavismo Nicmer Evans forma parte de un grupo de opositores que intenta activar nuevamente un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

El politólogo, fundador del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), afirma a Efecto Cocuyo que los dirigentes Juan Guaidó y Henrique Capriles fueron consultados varias veces sobre la intención de promover dicho mecanismo, pero “la falta de voluntad” impidió que la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ejecutara desde la plataforma unitaria.

El pasado 25 de mayo Evans acudió junto al exgobernador César Pérez Vivas a la sede del Poder Electoral, ubicada en Caracas, para exigir formalmente la inscripción de la agrupación ciudadana “Movimiento Venezolano por el Revocatorio” (Mover) como requisito previo para llevar adelante el referendo.

Evans es crítico de la nueva coalición opositora que a su juicio “no es una instancia de debate político sino de acatamiento de instrucciones”.

¿Por qué actúan como un grupo independiente a la plataforma unitaria, presentaron la propuesta y no fue aprobada?

La verdad es que la plataforma no tiene ninguna instancia para presentar nada. No ha habido reuniones para ninguna discusión política. En el G9 (AD, UNT, PJ, VP, UNT, Avanzada Progresista, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela) es donde entiendo se toman algunas decisiones.

Pese a las críticas que tenemos, todos los miembros del comité nacional promotor del revocatorio somos parte activa de organizaciones, tanto gremiales como sindicales, que forman parte de la plataforma unitaria.

Esta propuesta se la presentamos a (Juan) Guaidó dos veces y, tanto el año pasado como este, el argumento de Juan fue que es una herramienta que puede estar presente de manera activa en una negociación y es lo que hoy estamos solicitando, no nos estamos presentando de forma rebelde, hemos hecho un proceso de consulta a diversas organizaciones políticas, de la sociedad civil y al propio Henrique Capriles, todos asumieron que era una herramienta válida.

¿Si todos manifestaron estar de acuerdo por qué la solicitud ante el CNE no vino de la plataforma unitaria, faltó voluntad política?

Faltó voluntad política por un exceso de cálculo político en relación al temor de pensar de que la activación del revocatorio legitimaría las elecciones presidenciales de 2018.

¿La activación del revocatorio no supone validar las presidenciales de 2018?

Solicitar un revocatorio es defender la necesidad de que en democracia o dictadura se respeten los derechos. Hay un hecho fáctico, cuando vas a pagar la luz para que no te la corten se la pagas a (Nicolás) Maduro y no por eso lo estás legitimando, cuando cobras el bono del invento del año a través del Carnet de la Patria no legitimas a Maduro. Cuando estás en una dictadura no dejas de pelear por tus derechos y el revocatorio es uno de ellos al igual que elegir.

Aún a pesar de que haya ilegitimidad de origen con relación al gobierno que se pretende revocar el referendo es totalmente válido. En la oposición nos hemos enajenado mucho con la tesis de la negación de Maduro en ejercicio. Maduro es un presidente ilegítimo, pero es el presidente, es el que tiene el control de todas las instituciones, seguir forzando la tesis de no hacer nada porque no existe es entregar nuestros derechos.

Capriles pide no abrir 200 frentes de lucha con la solicitud del revocatorio y someterlo a discusión, ¿qué le responde?

Con él fue uno de los primeros con el que conversamos este tema varias veces, hace esa afirmación a sabiendas de que tiene un puente abierto y una línea de comunicación directa con quienes estamos proponiéndolo al igual que lo tienen Guaidó y (Leopoldo) López. Tienen nuestra permanente disposición para articular todo lo concerniente a este tema, estamos sumando rutas alternativas en el marco de una estrategia para lograr un mismo fin. El revocatorio es complementario.

¿Cómo van a superar los desafíos que supone la recolección del 20% de las firmas en cada uno de los estados como impone la sentencia 147 del TSJ?

Vamos paso a paso. Lo primero es que haya un pronunciamiento por parte del CNE que es el responsable de hacer el cronograma para esto, pero en paralelo también estamos adelantando una serie de acciones que van a intentar superar las condiciones leoninas de las normativas que se han impuesto para la activación de este derecho.

Las instituciones, constitucionalmente, están obligadas a facilitar estos procesos, vamos a solicitar la revisión de las normas que consideramos son violatorias de la Constitución y pedimos a Guaidó que el revocatorio sea una herramienta de la negociación, que sea parte del debate y la discusión como un elemento de presión que también debe ser activado.

¿Cuáles son las críticas que tiene sobre la plataforma unitaria?

La plataforma unitaria no es una instancia de debate política, es una instancia de acatamiento de instrucciones, no hay posibilidad de incidir en la toma de decisiones, los comunicados se nos informan, no se nos consultan. No hay diferencia entre la plataforma unitaria y el resto de los esfuerzos como el Frente Amplio donde la hegemonía del G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) pretende tomar las decisiones por el resto.

Sin embargo, seguimos apostando porque estas instancias sean útiles realmente para el establecimiento de mecanismos de articulación y conducción política.

¿Cómo es la estructura de Mover, están constituidos en todos los estados del país?

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) nació de una comisión promotora para la activación del revocatorio, esta estructura la hemos empezado a replicar en los estados y municipios desde octubre de 2020. La vocería será rotativa y funciona por equipos de trabajo, tenemos un equipo para las comunicaciones, otro para la organización, otro para la parte jurídica y las relaciones internacionales.

Efecto Cocuyo

Apóyanos Compartiendo :