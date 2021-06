Perú | Carnecitas (01/06/2021) – La Razón

MINSA incurre en retrocesos de vacunación al pretender cambiar contratos CAS a vacunadores / La causa de la sorpresiva suspensión de la vacunación, registrada ayer en muchos centros, entre ellos el Campo de Marte y el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho, estuvo determinada por la paralización de médicos, enfermeros y trabajadores contratados, debido a que, según reveló el médico Miguel Ángel Muñoz, el MINSA les notificó el cambio de sus contratos CAS por una modalidad de destaque, que ellos rechazaron porque iban a perder sus derechos de vacaciones y seguridad social.

Cifras escandalosas

La paralización de la vacunación se produjo en momentos que el Perú acaba de registrar la quinta tasa más alta de fallecidos en el mundo a causa del covid, ascendente a 180, 764. Al respecto, el presidente de la comisión de salud del Congreso, Leonardo Inga , anunció ayer que solicitará en su grupo un pronunciamiento del Ejecutivo y la comparecencia del titular de Salud, para conocer los avances y retrocesos de la lucha contra el covid y la solución de los problemas laborales de los vacunadores.

Regalías de Camisea para FFAA

El pleno del Congreso aprobó anoche por 92 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones, el proyecto que crea un fondo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional destinado a incrementar los ingresos de estas instituciones, con la incorporación del monto de las regalías percibidas por el gobierno de los Lotes 57 y 58 de Camisea. Los fondos, según el proyecto, estarán destinados al mantenimiento y adquisición de material operativo y estratégico para la defensa y seguridad interna.

Abonables en el 2023

La norma aprobada, a solicitud del presidente de la comisión de defensa, Daniel Urresti, dispone dos nuevas fuentes de ingresos del fondos: el 30 % de las regalías que perciba el Gobierno nacional por el Lote 57 y por la explotación del Lote 58 de Camisea, los que tendrán que hacerse efectivos, a partir del primero de enero del año fiscal 2023. Urresti agradeció a sus pares por este apoyo a los institutos armados y PNP.

Falsa página web

El vocero de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia de esta agrupación, Luis Galarreta, negó anoche algún tipo de vínculo con el portal web «tucanon.com» que absolvía consultas sobre lo que recibirían las familias por concepto del 40% del “canon para el pueblo” propuesto por la candidata presidencial, Keiko Fujimori, lo que suscitó denuncias por “compra de votos”. Galarreta aclaró que esa web tiene un origen ajeno a FP y que es una maniobra para desprestigiar la propuesta de su lideresa.

Coimas a seleccionados

El secreto a voces que venía circulando, de que los integrantes del seleccionado de futbol recibieron pagos de US$ 100,000, 40,000 y 30,000, a cambio de promocionar electoralmente a uno de los candidatos presidenciales, se convirtió en una denuncia presentada el 28 de mayo ante el Ministerio Publico, por el economista Ciro Silva Paredes, que incluyó la entrega de un audio con declaraciones de un testigo debidamente identificado, el que describiría con pelos y señales como fueron contratados los jugadores.

El denunciado

El denunciado, por el presunto delito de activos, según el reporte radial, es el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, porque supuestamente contactó con Jefferson Farfán para convoque a los seleccionados a cambio de un pago de US$ 100,000, y que esté habría llamado a Edison “Oreja” Flores para que haga esta tarea a cambio de US$ 40,000 para él y US$ 30,000 para el resto. Flores habría convencido a casi todos, menos a Paolo Guerrero, quien habría dicho no a cualquier trato.

JNE debe dar explicaciones

El congresista, César Combina, por su investidura de legislador, al igual que todos los ciudadanos, tiene derecho a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Constitución, entre ellas las de expresión, por lo que no se entiende que el JNE lo considere infractor de la neutralidad electoral por haber formulado críticas políticas al candidato de Perú Libre, Pedro Castilla, a menos que se traten de otras acciones, por lo que el JNE debe dar a conocer los fundamentos de esta acusación.

Adiós secreto bancario

Un significativo avance en la lucha contra la corrupción dio ayer el pleno del Congreso, al aprobar en primera votación la reforma constitucional que facultará a la Contraloría General y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a investigados por corrupción, lo que antes no era posible, porque esta es una facultad del juez, fiscal y la comisión investigadora del Congreso. La iniciativa deberá ser objeto de un segundo debate u votación.

Chau, alimentos procesados

Las organizaciones que libran a nivel mundial una lucha contra toda forma de alimentos procesados, no naturales, se anotaron una victoria con el reconocimiento que habría hecho la transnacional Nestlé, una de las compañías de alimentos más grandes del mundo, de que más del 60% de sus productos nunca serán saludables por mucho que se renueven, según lo publicó ayer el Financial Times, al divulgar un documento interno filtrado.