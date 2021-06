Perú | Inmensas colas para vacunarse afuera de la Videna

“Estoy aquí desde las 5.30 de la mañana, vengo a recibir mi segunda dosis. No nos ponen horario para la segunda vacuna”, reclamó uno de los asistentes en los exteriores de la Videna.

Las campañas de vacunación contra la covid-19 continúan en todo el territorio nacional. Sin embargo, los inconvenientes dentro y fuera de los vacunatorios tampoco se hacen esperar. A las afueras de la Videna se observó una inmensa cola ocasionada por personas y allegados que llegaron antes de tiempo a sus inoculaciones, pese a que el Minsa había informado que para evitar estos problemas se debía acudir a las citas a la hora preestablecida.

“La primera vez que vinimos fue todo muy ordenado, pero ahora estamos desde las 5 de la mañana y hay una cola enorme. Yo tengo a mi mamá que es discapacitada, los tengo en el carro, yo tengo que hacer la cola. Yo puedo aguantar, pero ellos no. Hay que tener un poco más de organización”, dijo una de las asistentes a la Videna.

De igual forma, hubo quienes manifestaron que para colocar la segunda dosis no fijaban un horario. “Estoy aquí desde las 5.30 de la mañana, vengo a recibir mi segunda dosis. No nos ponen horario para la segunda vacuna, solo colocan fecha por eso es el desorden y la aglomeración de personas. Entendemos que la gente quiere vacunarse, pero no hay organización”, dijo el señor Juan Espinoza.