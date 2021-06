¿Qué pasa si echas toda la botella de detergente en la lavadora?

Quizá sea algo que te has preguntado desde que eras pequeño. Pues bien, no hace falta que te lo preguntes más. Los presentadores de The King of Random Nate y Calli han echado toda una botella de detergente líquido (y otra de suavizante) en la lavadora y la han puesto a lavar.

¿Puede afectar el “descuido” a la lavadora? ¿Y a la ropa? La respuesta a lo que ocurre está en el vídeo bajo estas líneas.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

