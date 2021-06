Alhondra estrena nuevo video “Dulce como tú” en Margarita

La joven cantante Alhondra estrena hoy su nuevo video para el tema “Dulce como tú” el cual grabó en la isla de Margarita bajo la dirección de Sebastián Guido. El audiovisual está ambientado en espacios icónicos de la isla de Margarita como la playa La Caracola y otros balnearios insulares.

La artista comentó que el video está inspirado en el primer amor, muestra la historia de dos niños que se quieren, pero se separan siendo muy pequeños. Luego de 10 años el chico vuelve y se reencuentran. “Es una historia de amor juvenil, que muestra momentos increíbles que pasas con esa persona que amas”.

Alhondra contó que la experiencia de trabajar con el director Sebastián Guido fue increíble. “Lo conocí gracias a mi productor. Ya había visto su trabajo y me encantaba. Sabía que nos iba a llevar a otro nivel, ya que tiene mucho talento y cuenta con un equipo completamente profesional. Ellos le dieron un giro espectacular a la canción y se nota el nivel de trabajo”.

Sobre el tema

Este es el segundo sencillo de Alhondra, además de ser el primer tema que compone, inspirada en una persona que ha generado sentimientos nunca había experimentado como adolescente.

“Cuando se me vino la primera frase a la mente una noche, no la deje de repetir hasta conseguir otra que rimara. Al día siguiente en mi cuarto me puse a escribir y salió toda la letra de Dulce como tú”.

Este sencillo fue producido por el músico Luis Sosa y Dani Román ayudó a co-escribirla.

“La canción es urbano pop y me encanta. Cuando le envié la letra a mi productor le encantó, a los días me llamó a su estudio para escuchar una melodía que creía podía servir para la canción. No me imaginaba el tema en este género, pero me encantó”.

Raíces

Alhonadra tiene 16 años y nació en Maracaibo, a los 9 años se radicó en la isla de Margarita. Ha participado en el coro de Guaraguao y La Auyama. Tiene estudios de flauta en la Orquesta Sinfónica. Participó en La Voz Kids y es miembro de la academia Jóvenes Artistas y Olimpo es Arte.

Puedes conocer más del trabajo de Alhondra a través de sus redes sociales @SoyAlhondra y en Youtube Alhondra Music.

