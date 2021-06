Anthony Davis frustrado al ver su equipo humillado ante los Suns

El jugador de los Angeles Lakers, Anthony Davis se vio totalmente frustrado al ver como su equipo se encontraba debajo en el marcador ante los Phoenix Suns en la NBA.

Anthony Davis se vio discutiendo con sus compañeros de equipo, ya que estaban jugando muy mal dentro de la cancha en la NBA.

El centro Anthony Davis no pudo jugar en el partido número 5 de la serie de los Playoffs ante los Phoenix Suns debido a una lesión en la ingle.

Aquí el video:

AD was trying to help coach his team in the huddle 🗣 pic.twitter.com/2DiDUyurq6

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 2, 2021