¿Aparecerá Fin Fang Foom en ‘Shang-Chi’? Simu Liu ya respondió

La película ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ será la segunda película de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual será el debut del primer héroe asiático de esta franquicia por lo que se tiene grandes expectativas para el personaje, pero han surgido muchos rumores con respecto a esta producción y uno de ellos es la aparición de un importante villano, pero finalmente el actor Simu Liu dio a entender que no aparecerá Fin Fang Foom en ‘Shang-Chi’ como ha rumorado.

El personaje de Fin Fang Foom es un dragón alienígena que en realidad es un enemigo de Iron Man, pro también lo hemos visto enfrentando a otros héroes y algunos rumores señalaban que podría tener una participación en la película ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ o bien, alguna referencia a su existencia, pero parece ser que no aparecerá, por lo menos por ahora.

Por medio de una entrevista a Simu Liu para NBC News, se dio a entender que no aparecerá Fin Fang Foom en ‘Shang-Chi’, pero que está contento por el desarrollo y el respeto de la cultura asiática en esta película:

“Tenemos muchos héroes. Tenemos héroes asiáticos, tenemos héroes asiático-americanos, hombres, mujeres, de todas las edades y no todos practican artes marciales, pero eso no significa que no tienen sus propios arcos, sus propias historias, sus propias sutilezas y matices y creo que eso es lo importante”.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ está programada para estrenarse el próximo 3 de septiembre de 2021 y a diferencia de ‘Black Widow’ su estreno será exclusivo para las salas de cine, además se espera que este personaje sea uno de los más importantes para el futuro de la franquicia.

Wipy

Apóyanos Compartiendo :