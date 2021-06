Carabobeños desconocen dónde y cómo funciona la vacunación

Todo está envuelto de misterio y secretismo. El resultado es obvio: incertidumbre y desinformación. Así se han caracterizado las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en Carabobo, donde nadie sabe dónde ni cómo se realizan estos operativos.

Un grupo personas con batas médicas era la única señal en la Plaza Cristóbal Mendoza de El Viñedo, cuyo nombre fue cambiado por el gobernador Rafael Lacava a “Plaza Drácula”.

Ahí estaban haciendo cola médicos de varias clínicas privadas la mañana del martes 1 de junio. Pero se trataba de dosis que se aplicaron a un grupo privilegiado que aparecía en unas listas.

No hubo información previa. Nadie se había enterado de esa jornada, más allá de quienes fueron convocados directamente por el Instituto Carabobeño de la Salud (Insalud), ente adscrito al ejecutivo regional.

“Yo me enteré y dejé a los pacientes en la consulta, les pedí que me esperaran para ver si corría con suerte aquí”, dijo el psicoterapeuta Juan Carlos Branger, quien presta sus servicios en un centro privado pequeño que no ha sido tomado en cuenta en estos operativos de inmunización.

La indignación de Nancy Castillo era evidente. Ella es médico internista y atiende a pacientes con COVID-19 a diario en un centro privado en el que trabajan 12 especialistas. Ninguno aparece en esas listas que se usan para la vacunación.

“No es posible que los médicos estemos suplicando en este país que se nos vacune, esto va contra las leyes del mismo Dios que le supliquemos al estado que nos vacune, esto es malo. Siento temor de contagiarme a cada momento porque atiendo a personas con la enfermedad”.

Para la mañana de este miércoles estaba pautada una jornada de vacunación en un liceo público del municipio San Diego, pero en horas de la noche se informó al personal sanitario que había sido convocado que se suspendía porque la institución no está en condiciones para el operativo.

Sin información de ningún tipo

Los carabobeños están totalmente desinformados. Nadie sabe si tiene la oportunidad de ser vacunado y desconocen todo tipo de detalles al respecto.

Félix Arévalo fue claro: “No sé nada en sí, no puedo decirte de lo que no estoy informado, no tengo conocimiento de dónde están vacunando”.

Su experiencia no es inédita, José Villasana la comparte. “En realidad no tengo conocimiento sobre eso, no sé en qué parte están vacunando, ni de algún sistema para inscribirnos, me preocupa porque no se sabe si alguno de mis familiares o yo podemos vacunarnos y estamos perdiendo la oportunidad”.

Hasta ahora, desde la gobernación de Carabobo no se emite ningún tipo de cronograma y se siguen efectuando las jornadas de inmunización en lugares distintos cada día, únicamente para quienes aparezcan en listas elaboradas en Insalud.