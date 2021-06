Consejos para quitar el esmalte sin acetona

Seguramente ya te ha pasado que, de pronto, surge un evento importante para el que no estabas preparada y tus uñas son un desastre. ¿Lo peor? ¡No tienes acetona para removerlo!

Si, te entendemos a la perfección porque ya hemos estado en esa situación y, ¡es horrible! Sin embargo, en nuestra búsqueda de emergencia, hemos encontrado varios trucos para quitar el esmalte con artículos que ni te imaginabas y seguro llevas en la bolsa. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Toma nota!

1. Con desodorante en aerosol

Basta con pulverizar el desodorante en las uñas y frotar un algodón encima para retirar el esmalte. Al final, solo debes humedecer las manos en agua con jabón para quitar el exceso de antitranspirante que haya quedado.

2. Con perfume

Rocía una buena cantidad de fragancia en un disco de algodón y pásalo por encima del nail polish. Repite cuantas veces sea necesario para deshacerte de todo el color y, por último, limpia los restantes con un hisopo humedecido con el líquido.

3. Con top coat

Aplica una capa gruesa y abundante de top coat o esmalte transparente sobre la uña y, enseguida, retira todo con un cotton pad. Recuerda que no debes dejar que seque para que el esmalte se humedezca y remueva por completo.

