Denuncian irregularidades en una clínica de Maracaibo

Una usuaria de Instagram denunció el fallecimiento de su madre por supuesta negligencia de la Policlínica Maracaibo.

Contó que su mamá fue ingresada al centro de salud, debido a una hemorragia intestinal, pero la admitieron solo al área de emergencia hasta que los familiares pagaran el resto del monto de la hospitalización.

La usuaria aseguró que la clínica le exigió 5 mil dólares en efectivo o en zelle.

«Desesperados porque la atendieran se abonó 1.500 dólares, montó suficiente para cubrir la emergencia, siendo la respuesta que no la pueden subir a la habitación hasta que no se pague el monto de la hospitalización, llegamos a un acuerdo, pero no logramos conseguir el dinero y la dejaron en emergencia», señaló la usuaria de nombre Rossy Sandoval.

Apóyanos Compartiendo :