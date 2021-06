Finalizan grabaciones de ‘Thor: Love and Thunder’

¡Los truenos comienzan a sonar! Después de varios meses de trabajo en Australia, finalmente este 1° de junio fue confirmado que terminaron las grabaciones de ‘Thor: Love and Thunder’, la próxima película de Marvel Srtudios y junto con el anuncio fue revelada una nueva fotografía de la esperada secuela.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la apodada de la Casa de las Ideas, donde se publicó un breve mensaje escrito por el actor Chris Hemsworth donde invita a ver la película y agradeció a todo el equipo de producción por haber demostrado su pasión durante el rodaje.

“Finalizó Thor Love and Thunder, también es un día nacional no flexible, así que pensé que esta foto súper relajada era apropiada. La película va a ser una locura y también podría tirar de un hilo de corazón o dos. ¡Mucho amor, muchos truenos! Gracias a todo el elenco y el equipo que hicieron de este otro increíble viaje de Marvel. Abróchate el cinturón, prepárate y ¡¡nos vemos en los cines !!”, escribió el famoso.

En cuanto a la fotografía, es una imagen en blanco y negro tomada en el set de grabación donde se encuentra Hemsworth caracterizado de Thor, mostrando su cuerpo fornido, lo que deja a un lado el sobrepeso que tenía el personaje en ‘Avengers: Endgame’, a su lado se encuentra el director del largometraje, Taika Waititi, quien también actúa como Korg, el alienígena de piel de piedra y amigo del superhéroe.

Si bien, terminaron las grabaciones de ‘Thor: Love and Thunder’, hasta el momento se desconoce la trama de esta nueva entrega, pero lo que se sabe hasta es que se ubicará tras los hechos de ‘Endgame’, aparecerán los Guardians of the Galaxy, en cuanto el villano será Gorr, el carnicero de dioses interpretado por Christian Bale y Jane Foster será la nueva diosa del trueno.

‘Thor: Love and Thunder’ se estrenará el 6 de mayo del 2022 y contará con las actuaciones de Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Natalie Portman, Russell Crowe, Jaimie Alexander. entre otros.

