Florida prohíbe a transgéneros competir en deportes femeninos

“La nueva norma garantizará un trato justo a las deportistas femeninas. En los deportes de mujeres competirán mujeres”, expresó el gobernador antes de llamar al estrado a Selina Soule, una atleta universitaria de Connecticut para que compartiera su testimonio, reseña Diario Las Américas.

Soule contó que había competido con deportistas transgéneros. “En tres años, dos atletas trans ganaron 15 campeonatos, compitiendo como mujeres, y rompieron 17 récords individuales, algo que nosotras no podíamos igualar, aunque entrenáramos hasta la extenuación cada día”.

Según Soule, su frustración es que “de repente dos hombres biológicos dominaban disciplinas femeninas y para las mujeres [biológicas] estaba reservado el tercero o el cuarto lugar de cada competición. Eso es injusto”, insistió.

“Estamos hablando sobre el derecho de las mujeres a ganar y proteger el deporte femenino”.

La atleta consideró que “la ley de Florida trata de garantizar los avances alcanzados por las mujeres en el deporte. Permitir que compitan atletas biológicamente masculinos en deportes femeninos es malograr el sueño de muchas mujeres de vencer. El deporte siempre se ha practicado separado por géneros para asegurar la competición justa”.

Soule deseó que otros estados hagan lo mismo que Florida “para proteger los sueños de chicas como yo”.

Por su parte, el gobernador señaló que, independientemente de lo que afirman los críticos de esta ley, “los deportistas serán separados por la biología, no por la ideología”.

“Varias corporaciones nos están advirtiendo de que no podremos celebrar eventos si continuamos con estas iniciativas. Déjenme ser bien claro: en Florida nosotros haremos lo correcto. Nos opondremos a las corporaciones, ellas no van a dictar las políticas de este estado. Nos opondremos a grupos similares al National Collegiate Athletic Association, NCAA, que piensan que ellos pueden dictar las políticas en los estados. ¡Aquí en Florida eso no ocurrirá nunca!”, recalcó DeSantis.

“Si el precio a pagar por garantizar competiciones justas a las atletas de Florida es perdernos dos o tres eventos, yo preferiré proteger a nuestras atletas de lunes a domingo”.

El proyecto legal eliminó alguno de los elementos más polémicos que habrían requerido a las atletas transgénero someterse a exámenes de testosterona, genéticos o revisiones físicas de genitales. Aunque sí exige a las atletas confirmar su sexo biológico proporcionando como prueba un certificado de nacimiento.

La propuesta CS/HB 1475, que había sido aprobada en el Senado estatal el pasado 28 de abril, dos semanas después de recibir luz verde en la Cámara, entrará en vigor el 1 de julio de 2021.

La nueva norma dota a las estudiantes de un recurso legal al que recurrir en caso sufrir alguna privación de oportunidad en su carrera deportiva.

Los detractores de la ley consideran que las jóvenes transgénero son las más propensas a sufrir acoso y violencia en las escuelas y creen que esta ley no les beneficia.