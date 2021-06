Gobernador Alfredo Díaz acompañó las exequias del entrenador boxístico Dámaso Rodríguez

Junto con el presidente del Instituto de Deportes, Aníbal Cedeño, el mandatario regional enfatizó que el hacedor de campeones se despide dejando una gran legado

Hablar de boxeo en Nueva Esparta, es referirse a DámasoRodríguez. El entrenador de altos quilates que falleció este domingo a los 83años, fue despedido con un sentido homenaje de atletas, entrenadores, familiares, que fueron acompañados por el gobernador Alfredo Díaz, quien destacó la trayectoria de este hombre que dedicó su vida a los ensogados, y que es un ejemplo de humildad y constancia en la formación de pugilistas.

Hombre de mil batallas hacedor de campeones en la disciplina del boxeo, por sus manos pasaron campeones de la talla de Juan Rodríguez, Pascual Hernández, Jesús Aníbal Mata ‘Chuanibal’, Nelson Rodríguez, Edgar ‘Apolón’ Muñoz, y otros que representaron al estado y al país en competencias nacionales e internacionales.

El cortejo fúnebre partió desde la sede de la Fundación Glorias Deportivas de Nueva Esparta en la calle Arismendi de Porlamar, donde fue oficiada una misa, hasta el gimnasio que merecidamente lleva su nombre en el sector Los Cocos. Allí fue recibido por el mandatario regional quien permaneció en el lugar para ser partícipe del homenaje al maestro de maestros del boxeo neoespartano, y presentar su respeto y solidaridad a los familiares.

En el cuadrilátero donde dedicó tantas horas en la preparación de sus muchachos fue colocado el féretro, donde hubo palabras de Feliciano Salgado para recordar al amigo y al entrenador considerado el segundo mejor del pugilismo venezolano, que decidió asentarse en la tierra que lo vio nacer y no quedarse en Caracas.

El gobernador Alfredo Díaz, el presidente del Iasdebne, Aníbal Layo Cedeño, el presidente de la Fundación Glorias Deportivas Nueva Esparta, Venancio Salgado, personal del Instituto de Deportes acompañaron el último recorrido del apreciado entrenador hasta el cementerio de Porlamar donde fue sepultado.

Entrenador y guía

Las selecciones de boxeo de la entidad tuvieron a Dámaso como su preparador y es la esquina del ensogado donde se subía un neoespartano allí estaba él.

Apolón Muñoz, mencionó en su cuenta de Facebook que sin sus orientaciones, sin sus enseñanzas no hubiera llegado a ningún lado. “Eres el mejor entrenador del mundo”.“No se puede olvidar a una persona como Dámaso Rodríguez, quien dio el todo por el todo para que sus atletas se prepararan y fueran los campeones sin ningún interés… Nunca se me olvidará la combinación que yo lanzo perfectamente y que usted bautizó con su nombre. Cuando me vio que lanzaba esos tres puños y mis oponentes caían por KO me gritaba desde la esquina: Listo mijo ahí lo tiene ahora tírale la combinación Dámaso Rodríguez”, recordó ‘Apolón’ Muñoz.

Nelson Rodríguez el primer atleta margariteño en asistir a unos Juegos Olímpicos, mencionó en una oportunidad que a los 16 años comenzó su andar en los cuadriláteros de la mano de Ángel Edecio Escobar y Dámaso Rodríguez, aprendiendo de ellos las técnicas del rudo deporte.Más que un entrenador que enseñaba las tácticas apropiadaspara un combate, tenía siempre el consejo oportuno para quienes bajo su guía incursionaron en el deporte de los ensogados.

Dámaso Rodríguez nació el 11 de diciembre de 1937. Se había retirado debido a la diabetes que padecía, aunque estuvo activo hasta finales del año pasado. Venancio Salgado refiere que su pasión era tan grande que aún10 años después de su jubilación como entrenador asistía al gimnasio.

