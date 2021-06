Henry Cavill pondría ultimatum a Warner para regresar como Superman

Henry Cavill es hoy en día una de las más importantes de Hollywood, pero a pesar de la gran popularidad, su papel como Superman dentro del Universo Extendido de DC es bastante incierto, ya que no se sabe si el actor seguirá dando vida al hombre de acero dentro de la franquicia, ya que no se ha vuelto a poner el traje desde 2017, pero ahora un reciente informe señala que Henry Cavill quiere regresar como Superman y estaría ando una última oportunidad a Warner.

Los rumores sobre la salida del actor del DCEU llevan ya bastante tiempo y cada vez es más incierto su futuro, ya que se ha rumorado sobre un contrato en el que no regresaría para ‘Man of Steel 2’, sino para cameos, algo que no ha sido confirmado, además el trabajo de una nueva versión de este héroe pero en una version afroamericana fuera del DCEU han causado grandes dudas sobre el futuro del actor.

Un reciente informe de Daniel Richtman señala que Henry Cavill quiere regresar como Superman y que estaría dando una última oportunidad a Warner para poder llegar a un arreglo con el actor y hacer realidad su permanencia dentro de la franquicia, así que la decisión estaría sobre la mesa en espera de que Warner la haga realidad antes de que Cavill decida decir definitivamente adiós al personaje.

De hacer oficial la salida de Cavill el DCEU estaría en grandes problemas, ya que aparentemente ‘The Flash’ sería la despedida de Ben Affleck del papel de Batman, por lo que los dos pilares de la franquicia estarían fuera, además de que ‘Wander Woman 1984’ no logró convencer al público, ¿Será el adiós del DCEU?

Wipy

Apóyanos Compartiendo :