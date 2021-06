Joven es viral tras despertar esposado en una casa de policías (VIDEO)

En las redes sociales, se volvió viral un video que ha dado la vuelta al mundo y conmociona a los usuarios. Un adolescente de Estados Unidos fue encontrado en estado de ebriedad en un domicilio que era propiedad rentada. El hallazgo fue por tres agentes de la Policía de Montana que se entrenan en la ciudad de Milwaukee, ubicados también en las cercanías del estado Wisconsin.

De acuerdo al relato de Charles Pesola, quien es uno de los oficiales presentes en este suceso tan inesperado, se escucharon ruidos extraños en los alrededores de las 2:30 de la madrugada. Todo parecía normal porque pensó que se trataba de uno de sus compañeros que había ido al baño y no le prestó atención. Minutos después siguió durmiendo, aunque no por mucho.

La tranquilidad de los policías no pudo permanecer por un tiempo prolongado porque, para sorpresa de los policías, por la mañana se dieron cuenta que tenían la puerta abierta. Luego de una rigurosa revisión en su propiedad, descubrieron que tenían un intruso de 19 años durmiendo cómodamente en una de las camas. Este fue retenido y entregado a las autoridades locales.

“Este chico torpe encontró el único Airbnb en todo el centro de Milwaukee lleno de policías. Despertó con esposas. Llamamos al Departamento de Policía […] y se lo llevaron”, explicó Pesola en la publicación que se volvió viral en redes sociales y tiene grandes interacciones de usuarios.

Ya en video posterior, los agentes se encargaron de explican la razón por la que no dejaron ir al chico. Al momento de su detención, el joven aseguró no saber dónde estaba y cómo había llegado ahí. Por esta razón, decidieron conocer primero cuál era su identidad y asegurarse que no era buscado por delito alguno. Además, también buscaban entregarlo en buenas condiciones.

“No presentamos cargos y [el joven] no fue a prisión, la Policía únicamente lo llevó a donde necesitaba estar”, detalló Pesola. Este suceso es inusual para ambos policías porque nunca esperaron tener a un joven durmiendo en su casa de la nada. La excusa del joven fue su estado de ebriedad y que no sabía dónde ni cómo llegó.

