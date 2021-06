La periodista que “mató” a William Shakespeare culpó a la audiencia por su ignorancia

Noelia Novillo, la narradora de noticias argentina que confundió al primer vacunado contra el Covid con el escritor inglés y ha recibido una andanada de insultos por eso, en lugar de pedir disculpas, dijo que

«fui mal explícita (sic) y la gente, por supuesto, lo malinterpretó”

Es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram donde publica fotos en ropa interior, poses eróticas o cuando hace ejercicios, más una que otra frase cursi del tipo «Ámate a ti mismo y lo tendrás todo». Pero no posteó el video que la ridiculizó en medio planeta sino que se limitó a publicar la excusa que dio al día siguiente, igual de lamentable: “Quiero contarle a la gente que soy locutora de radio y de televisión, trabajo hace muchos años en este medio así como también en otros. Seguramente han podido ver que en las últimas horas se ha viralizado una noticia mía. En realidad, sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Me mal expresé, me faltó un punto, una coma, un paréntesis. Quería aclarar algo, fui mal explícita (sic) y la gente, por supuesto, lo malinterpretó”.

Más vale que no, porque a Noeali Novillo, la periodista de 31 años que llegó a ser tendencia mundial por haber asegurado que William Shakespeare -«para mí el más referente de la lengua inglesa»-, había muerto después de haber sido vacunado contra la COVID-19, recibió otra andanada de insultos y de chistes en su cuenta de Twitter porque su respuesta fue peor que el error que cometió. «Esta chica podría trabajar perfectamente en este gobierno, se manda una cag… impresionante y en vez de pedir disculpas tira chapa y le echa la culpa a la gente que la mal interpretó, un calco de Fernández»…»La gente no malinterpreta nada, lo tuyo fue una burrada, hacete cargo y no hagas como el gobierno que echa culpas a otros»…»Noelia, me vas a tener que disculpar pero no hay error gramatical posible ante una expresión lingüística que reza una sobrada ignorancia casi dañina»… “En un inesperado giro del destino —de esos que le gustaban al dramaturgo— la Fundación Shakespeare Argentina, dedicada a la difusión del escritor en el país sudamericano agradeció a la periodista, ya que su desliz colocó a Shakespeare como tendencia en Twitter”…

Y en varios idiomas, de distintos medios de comunicación, le enviaron su metida de pata grabada, que no dejó lugar a dudas en absoluto. Y mucho menos, como la chica dijo para disculparse, se trató de un error gramatical o de sintaxis:

‘Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a comentar el por qué. Como sabemos es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos”, dijo mientras el canal 26, donde trabaja como narradora de noticias, mostraba imágenes del hombre de 81 años que murió recientemente, cuyo nombre es igual al del famoso dramaturgo inglés fallecido hace más de 400 años. Y la narradora además insistía en que Shakespeare había muerto «el primer hombre vacunado contra la COVID-19».

Un bochorno que la narradora cargará de por vida y que, como le escribió algunos de sus miles detractores, «la culpa también es del bajísimo nivel de educación que viene cayendo hace muchos años. Ésta chica es la cara visible de semejante problema», donde una profesional gasta más tiempo tomándose fotos para Instagram que leyendo, no digamos a Shakespeare sino al guión que le deben haber dado antes de salir a cámara y que, por andar improvisando, lo transformó en una vergüenza para Argentina, que ya es mucho decir en estos días.

Noelia Novillo debió informar en Canal 26 sobre la muerte de William Shakespeare pero, en lugar de hacerlo del hombre que se vacunó en Inglaterra contra el covid, se refirió al dramaturgo muerto en 1616. Las redes se llenaron de memes y el diario The Globe de Londres lo publicó. pic.twitter.com/azCX94Tj2a — Eduardo Dalter (@DalterEduardo) May 28, 2021

El nombre de la conductora de Canal 26 que dijo la burrada de Shakespeare es: Noelia Novillo

Tiene un monton de fotos hot haciendo alarde de su entre pierna@canal26noticias pic.twitter.com/afLMJoh59I — Federico Gibe (@FedericoGibe) May 28, 2021

