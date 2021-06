Nueva Esparta | Cevamar ofrece Inglés como herramienta para el desarrollo

El Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar), ofrece un programa completo de aprendizaje del idioma inglés a través de la plataforma On The GO.

Todas las personas que deseen desarrollarse profesionalmente y ampliar sus posibilidades de crecimiento, tienen la oportunidad de formarse de acuerdo a su disponibilidad y estilo de vida.

Jhonatan Rodríguez, director ejecutivo de Cevamar, indica que hasta la fecha, +800 participantes del programa English as a Foreign Language (EFL) están hablando y escribiendo en el idioma universal. El 15% logró ingresar a prestigiosas universidades en los Estados Unidos con becas, mientras que el resto está trabajando en empresas internacionales o expandiendo sus negocios en otras latitudes.

«El inglés es una herramienta para el desarrollo. Una persona bilingüe tiene más y mejores oportunidades de superarse personal y profesionalmente», aseguró Rodríguez.

Nataly Soto, coordinadora de Desarrollo Académico del Centro, destaca las bondades de la plataforma On the GO, pues permite que cualquier persona, sin importar la distancia, aprenda el idioma de una forma dinámica, rápida y divertida.

«La mejor forma de aprender un idioma es incorporándolo a la cotidianidad. En el programa EFL logramos que el inglés sea parte de tu vida».

Asimismo, varios de los participantes dieron su punto de vista respecto a la plataforma On The GO del Centro y todos coinciden que ha sido una experiencia gratificante y valiosa.

«La plataforma es muy cómoda y fácil de usar. Me gusta la interacción que tiene, porque te motiva a seguir estudiando», dijo Ana Gabriela una de las participantes del programa.

Para inscripciones y conocer los planes de inglés de Cevamar, síguelos en todas las redes sociales como @accevamar visita su página web https://www.accevamar.org o escribe por Whatsapp o Telegram de Atención al Cliente +58 412 2223031.

El Sol de Margarita

