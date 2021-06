Samsung quiere conquistar con el Galaxy A72

El Galaxy A72 es uno de los teléfonos con los que Samsung quiere conquistar la gama media este 2021. Se trata de un modelo muy interesante, y el hermano mayor del Galaxy A52, pero estos teléfonos tienen una diferencia clave que va más allá del tamaño de sus pantallas. Este es nuestro análisis del A72.

En general, el A72 hereda varios aspectos de la línea flagship de Samsung, la gama más alta actual, la familia S21. De hechos, son características que Samsung ya acostumbra a incluir en sus teléfonos de gama media (y, por supuesto, de gama alta): una cámara con resultados entre buenos y aceptables, dependiendo del sensor, y una pantalla más que generosa, no solo en tamaño sino también en calidad.

En este aspecto, el A72 no defrauda. De hecho, su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas es excelente para su gama. Se puede ver el contenido sin problemas bajo la luz del Sol, dado que el brillo del panel es generoso, con unos 800 nits y una resolución de 2400×1080 píxeles (FullHD) con una densidad de 394 píxeles por pulgada, y colores muy vivos. Además, la tasa de refresco de la pantalla es de 90 Hz, lo que le ofrece una gran fluidez el usarla. En definitiva, Samsung no hace más que mejorar en cuanto a sus pantallas, y no solo en la gama más alta de sus dispositivos.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :