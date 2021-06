Se calientan las cosas entre los Knicks y Hawks en playoffs

Los equipo Atlanta Hawks y New York Knicks casi arman tremenda pelea al finalizar la primera mitad del partido en la NBA.

Trae Young tuvo la última posición de la primera mitad del partido, ahí fue cuando Young tiró una flotadora y le dieron una pequeña falta y quedo totalmente enojado, ya que, no fue llamada falta personal y quiso ir encima al jugador de New York Knicks en la NBA.

Aquí el video:

Knicks vs. Hawks is heating up, a fight nearly broke out at the halftime 🍿 pic.twitter.com/XyflWReYG4

— Statline – Basketball News (@statline_) June 3, 2021