Vecinos denuncian que Plan Caracas Bella no ha llegado a la parroquia Macara

Al igual que Graciela Durán, Osroan Quintero no recuerda en sus 24 años de vida que en la parroquia Macarao se haya hecho un plan de embellecimiento. Ambos habitantes fueron consultados por El Pitazo en la Calle este martes, 1 de junio. Refieren los residentes que la situación es tan lamentable que toda la calle que une a Ruiz Pineda con Las Adjuntas está totalmente dañada, llena de huecos, desde hace más de 15 años.

«Sin entrar en el tono de queja, porque como joven no me gusta, creo que Macarao sigue siendo la parroquia más olvidada de Caracas. Este plan de embellecimiento de la Alcaldía de Caracas no ha pasado por aquí ni por equivocación», comenta Quintero.

Para Marisol Pérez habitante de la comunidad Puerta Verde, la Alcaldía de Caracas no sabe ni dónde queda su comunidad. «Las veces que ha venido la señora alcaldesa solo ha llegado por los lados de la estación del metro Las Adjuntas. Esta gente no sabe dónde están ubicados los distintos barrios de esta parroquia», aseveró la vecina.

Pérez dice que por no contar con la facilidad de conseguir efectivo para el transporte, le toca caminar ida y vuelta más de 20 cuadras los días que debe salir de su hogar. «Para Caracas no existe Macarao, menos para sus autoridades. Vea esa basura; puede pasar más de 20 días acumulada. Si llueve se riega toda por la calle. Aquí decir que vivimos es mucho, porque solo la llevamos hasta donde podemos», destacó.

Esta acera con este enorme hueco preocupa a los habitantes de Las Adjuntas. Ellos piden el Plan Caracas Bella para su parroquia. Foto: Griselda Acosta

Osroan Quintero agregó que en la comunidad La Sosa, colonia portuguesa de Macarao, ha visto que algunos se reúnen y tapan con piedras algunos huecos, pero no ha visto alguna pavimentación por parte de la municipalidad. «Pintar las aceras de amarillo en los espacios que están cerca de la estación Las Adjuntas, una vez a la cuaresma, uno que otro diciembre, es lo que hemos observado», indicó.

Quintero hace un llamado al Gobierno municipal caraqueño para que visite su parroquia, sus barriadas. «Somos caraqueños y también debemos contar con este beneficio. Hace falta que vaya a ver las calles de los barrios, la basura acumulada, las paredes sucias y rotas», señaló.

Uso de bicicletas para enfrentar falta de transporte

En el recorrido realizado en la parroquia Macarao se pudo ver a residentes usando bicicletas debido a la falta de transporte por ser semana radical. Dos de ellos son Erich Chávez y su hijo, con igual nombre.

Los Chávez también recomendaron asfaltar toda la entrada de la comunidad de Puerta Verde; la carretera principal, en donde están algunos de los barrios de Las Adjuntas; y la carretera vía a Los Teques, en donde están asentadas las comunidades de Aguachina, Santa Cruz, Puerta Verde, entre otras.

Erich Chávez y su hijo se trasladan en bicicleta por la falta de dinero efectivo y transporte en la parroquia Macarao. Foto: Griselda Acosta

«Cuando uso la bicicleta con mi hijo le recuerdo a cada rato que se cuide no solo de los carros, sino de los huecos. Aquí en la parroquia tenemos más de 10 años que no vemos ninguna cuadrilla de mantenimiento de la Alcaldía del municipio Libertador. De verdad, aquí estamos a la buena de Dios», explicó Erich Chávez, padre.

