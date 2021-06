Abuelos se vacunan sin recibir mensaje del Sistema Patria en Maturín

1193887

Maturín.- Durante esta semana, la Dirección Regional de Salud comenzó a vacunar a los adultos mayores que no fueron citados a través del carnet de la patria en Maturín. Aunque el organismo no ha ofrecido un balance sobre el alcance de la jornada de estos tres días, El Pitazo conoció este 2 de junio que mil abuelos fueron anotados en un listado.

Luz Hidalgo estuvo en esa jornada, que comenzó a las 8:00 am de este miércoles. Vive en El Paraíso, parroquia San Simón, y fue una de las mil personas anotadas en ese listado, armado desde las 4:00 am por los guardias nacionales que custodian la sede sanitaria. Llegó a las 9:30 am y recibió el número 700.

“Vine porque se corrió la voz de que, desde el lunes, están vacunando a las personas de la tercera edad sin tener cita y cuando llegué, me encontré con una cola muy larga”, explicó. En la fila no se cumplía el distanciamiento social, algunos abuelos usaban tapabocas y otros lo llevaban de manera incorrecta.

Abuelos, como Ildemario Pinto, aseguran que han recibido buen trato aunque las condiciones del sitio no son adecuadas, por eso esperan de pie, en pleno sol y sin hidratación. Sólo hay cuatro toldos, que no son suficientes. “Creo que los organizadores no tomaron en cuenta de que al correrse la voz, todos íbamos a venir en masa”, indicó.

Desde este lunes, en la Dirección de Salud comenzaron a vacunar a los adultos mayores sin recibir mensaje del sistema patria | Foto: adultos mayores

En la misma jornada había personas citadas a través del carnet de la patria, pero eran menos de las que llegaron sin cita. Aunque no supo precisar cuántos eran, Pinto explicó que a la 1:00 pm sólo había personas que llegaron de forma voluntaria. “Los que están citados tienen prioridad y después de que terminan con ellos, atienden al resto”, mencionó.

El fin de semana, la Dirección Regional de Salud informó en una nota de prensa que hasta el 30 de mayo en Monagas se habían vacunado 5.095 adultos mayores. De esa cantidad, al menos 600 recibieron la primera dosis de la vacuna, cuya marca no fue especificada, en una jornada realizada en la Fundación de El Niño. En ese grupo se incluyen 70 abuelos que llegaron sin tener cita. El reporte también indica que se han aplicado 17.000 dosis, pero sin precisar a quiénes.

Jesymar AñezOriente