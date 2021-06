Actriz venezolana Natasha Pérez llega a Netflix con un rol estelar en la serie “Selena”

Natasha Pérez, actriz, cantante, escritora y comediante venezolana, llegó al gigante del streaming, Netflix, siendo parte del elenco de la serie “Selena”, la cual narra la vida de la cantante Selena Quintanilla. Pérez fue la encargada de darle forma al personaje de Yolanda Saldívar.

Esta serie estrenó su primera temporada en diciembre de 2020 y recientemente estrenó su segunda parte, con Pérez como parte fundamental de la historia. Los 18 episodios están disponibles en Netflix.

Para su aparición en Netflix le tocó interpretar a Yolanda Saldívar, la mujer que el 31 de marzo de 1995 asesinó a Selena de un disparo. El primer acercamiento de la actriz a este tipo de personaje en las historias, al papel de villana, fue con la comedia de Amazon Prime, “Baja”, en la que actuó junto a Mark Margolis, Kurt Fuller y Jake Thomas.

La venezolana comenzó su carrera actoral desde la infancia. Su debut cinematográfico lo tuvo en la película “Lady in The Water” (2006) de M. Night Shyamalan. Dio inicio a su carrera en la industria televisiva con un personaje en la serie «ER». Actualmente es conocida por el personaje de Matilda en la serie de HBO, “Curb You Enthusiasm” que estrenó la cadena televisiva hace un año, en esta producción trabajó junto al actor Larry David. Recientemente actuó en shows de televisión como “Jimmy Kimmel Live” junto a Channing Tatum y Guillermo Diaz para la cadena ABC. Entre los personajes que ha interpretado también se encuentra Lexy Grey en “Grey’s Anatomy” y de Kate en el exitoso show de ABC, “Lost”. Además, se ha dedicado al doblaje para cine y televisión.

En el Washington World Music Independent Film Festival, se llevó el premio de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en el cortometraje musical “Paloma”, que fue protagonizado por Steven Bauer.

Paralelo a su trabajo actoral, Pérez ha desarrollado una carrera musical como intérprete y compositora, hasta la fecha sus creaciones musicales han sido parte de programas televisivos como “Entourage”, películas como “Cuestión de Principios” (Argentina) o “La Hora Cero” (Venezuela), y de obras de teatro como “Huellas” de Damien Caldero. Actualmente se encuentra trabajando en un sonido propio como solista, mezclando géneros como indie y jazz con texturas autóctonas y pop.

La también comunicadora social ha escrito incontables artículos en medios como “El Metropolitano” en Caracas y el periódico “Hoy” y “La Banda Elástica” en Los Ángeles. Su carrera como escritora la ha desarrollado en el teatro musical, también publicó el libro «Hembravecidas», que salió a la venta en México y Los Ángeles bajo el nombre “Antología Bi-Nacional”.

Únete a nuestro Canal en Telegram