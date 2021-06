Adriana Azzi: Horóscopo del 3 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 3 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Fantasías.

Número de suerte: 366

Te sentirás cómoda por una persona que te apoya. Las cosas salen a media. No te asientes a gusto con una persona, pero sabes que se solucionan las cosas. Compra flores para tu casa amarillas. Debes limpiar tus energías para que todo se aclare. Tendrás poder de lo grande y pon carácter.

Trabajo: Altibajos en tu sitio de trabajo. Concéntrate en lo que quieres. Algo con código que te da suerte.

Salud: Malestar de gripe.

Amor: Alegrías en el entorno familiar por reconciliaciones. Todo llega y lo que es tuyo nadie te lo quita.

Parejas: Viajes que se hace realidad. Se mas cariñoso con tu pareja. Alegrías por hijo.

Solteros: Actividades financieras que debes controlar. Firmas y celebraciones.

Mujer: Evita los gastos en exceso hay que guardar por los gastos que vienen. Buen momento para casarte.

Hombre: Mejoran las relaciones familiares. Hijos que logran un empleo. Cambios en fecha de viaje.

Consejo: Actúa de buena fe.

Tauro

Palabra clave: Ilusiones.

Número de suerte: 101

Movimientos y nuevas oportunidades. Problemas por críticas. Tu será la persona que das el paso. No des tanta vuelta. Una situación en el trabajo que no sabes cómo resolver. Debes ser más receptivo. La belleza de tu alma no permite que hagan cosas en contra de otros. Cambios y más cambios

Trabajo: Un Nuevo trabajo o te separas de personas. Nuevas Oportunidades que no puedes perder.

Salud: Dolor en el abdomen.

Amor: Te sientes emocionalmente aislado (a). Te involucras de más con persona casada.

Parejas: Claridad repentina. Cuídate de las mentiras o de lo que estas ocultando. Salidas con niños.

Solteros: Lo peor ya paso adelante no te detengas. Firmas acuerdos alegrías celebraciones. Salidas nocturnas.

Mujer: No dudes en los nuevos negocios. Cambios que son forzados y no sabes que decir.

Hombre: Cambios que debes aceptar. Cuida un poco más tu imagen. Cambios en una dirección o fecha.

Consejo: Cree más en la amistad.

Géminis

Palabra clave: Volver.

Número de suerte: 482

Reuniones y celebraciones con amigos alegrías. Nuevos movimientos y oportunidades. Separación de una persona que tiene confianza. Tendrás relaciones estables en lo económico. Te pondrás al día con la familia. Debes romper con la rutina. Cambios nuevas energías. Cambios en tu vida.

Trabajo: Jefe que te orienta. Cuidado con contratos o cosas que brillan ve bien lo que firmas.

Salud: Estabilidad.

Amor: Serás el centro de atención en una reunión. Nuevas aventuras y pasiones en sitio montañoso y de mucho frio.

Parejas: Mujer que te ayuda en el inicio de algo y te da buena orientación. Habla con tu pareja lo que pasa en la intimidad.

Solteros: Nuevos cambios y positivos. Asume tu responsabilidad. Algo con persona embarazada que debes escuchar.

Mujer: Recuperación emocional. Sorpresa en lo profesional. Crece la confianza con tu pareja actual.

Hombre: Te buscan para que ayudes en algo de empresas de alimentos. Te toca salir a comprar algo de la casa.

Consejo: Cuida tu imagen.

Cancer

Palabra clave: Apegos.

Número de suerte: 918

No quieres que alguien se vaya de tu casa. Aprende de lo que te pasa. Calma y paciencia. No te dejes engañar. Alguien que quiere que hagas lo que él o ella dice. Nuevas situaciones con mercancía. Un hombre que tiene interés por ti pero también ve lo prospera que eres.

Trabajo: Ganancias financieras. Recibes una beca. Cuídate de los cambios. Asume tu responsabilidad.

Salud: Sanación.

Amor: Todo llega ese amor esperado está a tu lado. Lee bien un documento o contrato que vas a firmar con mucha alegrías.

Parejas: Recibes reconocimiento económico por trabajo. Cambio en fecha de viaje. Nuevas propuestas.

Solteros: Alegrías. Llego lo que estabas esperando. Veras como amigo se van del país.

Mujer: Crecimiento económico lento pero estable y seguro. Te espera una nueva vida. Cambios.

Hombre: Se constante y veras el éxito en lo que haces. Cuídate de que tu pareja descubra eso que escondes.

Consejo: Atiende a tus difuntos.

Leo

Palabra clave: Culminación.

Número de suerte: 703

Alguien del pasado que llega a tu vida pero por pura casualidad. Todo lo que sucede es para bien. Grandes esperanza. Te acercas a un gran amor. La vida te dará una linda sorpresa. Búsqueda al cambio de tu vida. Se concreta algo de un viaje. Nuevas relaciones. Sorpresas en ascenso en tú empleo.

Trabajo: Alegrías en tierras extranjeras. Estas demasiado tranquilo con las deudas. Te piden ayuda.

Salud: Control o chequeo médico.

Amor: Nuevos conocimientos en sitio de muchas personas y te conectas con alguien especial.

Parejas: Mujer que habla demasiado y va a tu casa, te molesta. Compra o arreglo de una máquina.

Solteros: Llegó tu hora el momento de recibir un premio esperado. Compra de vehículo. Viajes.

Mujer: Apoyo de tu familia por el cambio que quieres hacer. Inicias estudios en nueva tecnología en lo que trabajas.

Hombre: Hablas con familiar que está deprimido por enfermo en la familia que está muy mal.

Consejo: Se optimista.

Virgo

Palabra clave: Necesidad.

Número de suerte: 007

Cuídate de gastos improductivos. Algo con un frio que te preocupa. Debes ser prudente con los materiales que utilizas en una limpieza. Vas a lograr éxito en esta semana y de muchas oportunidades. Tu ex no acepta que lo hayas dejado. No puedes decidir el camino de otros.

Trabajo: Inicias algo nuevo. Cambio de horario que te conviene ya que lo querías hacer.

Salud: Busca esparcimiento es necesario.

Amor: Pon atención a tus sueños. Cambios necesarios que decides hacerlo por tu tranquilidad. Nadie vale más que tú.

Parejas: Necesitas aclarar una situación de rivalidad. Quieres alejarte de un grupo de estudios.

Solteros: Inicias estudios. Cambios en tu rutina. Alguien llega ofrecerte una nueva oportunidad.

Mujer: No permitas que otros te manipulen. Querida amiga es tu oportunidad toma la decisión ya.

Hombre: Celos ya que alguien se acerca más que tú a esa persona que te gusta. Nuevas decisiones.

Consejo: Controla las depresiones.

Libra

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 816

Debes ser sincero en lo que quieres y lo que eres. Debes comprarte ropa de color blanco. Nuevos inicios. Viaje de ida y vuelta. Gran comienzo. Las dudas no te dejan avanzar. Cuidado con salidas nocturnas. Debes perfeccionar lo que haces. Invitación a sitio de piscina.

Trabajo: Quieres trabajar fuera del país. Continúas en un proyecto. Dinero que debes buscar. Asume tus responsabilidades.

Salud: Debes cuidar tu tratamiento.

Amor: Mayor conquista seducción. Alegrías. Fertilidad. Celebraciones. Y cambios necesarios.

Parejas: Fertilidad. Comida especial donde te dan una noticia. Algo con una mesas con mucha comida.

Solteros: Todo lo detenido se pone en marcha. Alguien te dice que no quiere estar contigo.

Mujer: Algo que termina e inicias un nuevo ciclo. Vecinos exigiendo para colaborar en actividades.

Hombre: Cambios en tu carrera. Decepción por cambio de una empresa o compañía. Se aclara dudas familiares.

Consejo: Crecimiento personal.

Escorpio

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 216

Nuevas oportunidades. Compra de vivienda o vehículo. Llegó el momento de una nueva etapa en tu vida en lo material compra y venta de cosas o viviendas. Se termina una relación. Alguien que sale de tu vida y te separas definitivamente. Estarás muy agotado (a). Tendrás equilibrio.

Trabajo: Sales de reposo o de vacaciones. Revisa donde estas fallando en lo que tienes que hacer.

Salud: Sin novedad.

Amor: Busca tu paz espiritual. Una situación social que debes enfrentar. No siempre tienes la razón.

Parejas: Un hijo que se siente abandonado. Deja la monotonía debes salir de ella. Llega un dinero.

Solteros: Decreta que naciste para ser exitoso (a). Inicias una nueva vida desde esta semana. Mucho orden en tu vida.

Mujer: Deja el rencor con eso no logras nada. La vida es muy corta y debes disfrutarla.

Hombre: Nuevas aperturas. Un hombre de poder que te ayuda en la venta de algo. Ordena tu vida.

Consejo: No ofrezcas nada si no vas cumplir.

Sagitario

Palabra clave: Enfrentar.

Número de suerte: 321

Tu misión de vida que debes enfrentar. Cuídate de los enemigos. Una persona allegada que te habla mal de otro. Se está perdiendo el amor por alguien cercano. Nuevas posibilidades en tu vida. No hables mal de los de tu entorno ya que te trae problemas graves. Debes escuchar tu voz interior.

Trabajo: Viajes y traslados por negocio donde todo será positivo. Se cierra un ciclo y se abre otro.

Salud: Estrés.

Amor: Conoces a una persona por internet o teléfono que sorprendentemente tendrás una relación.

Parejas: Alguien que te dice que tengas calma y tengas pausa. Compras con la familia.

Solteros: Sales a comer a la calle. No te compliques la vida escucha lo que tu intuición te dice.

Mujer: Debes reconocer lo bueno de la vida. Algo con una película o fotos. Pierdes algo en la calle.

Hombre: Escucha tu voz interior. Un hijo que se siente abandonado. Llega un dinero. Sorpresas que te molesta.

Consejo: Si hay diálogo y comunicación todo se soluciona.

Capricornio

Palabra clave: Decisiones.

Número de suerte: 697

Suelta las cargas. No evadas tu responsabilidad. Niño que te espera o está pendiente de ti. Sale un secreto. Muchas cosas en camino que llegan a tus manos. El proyecto y negocio será importante en esta semana. Tendrás una gran base para lo que haces. Nuevas aventuras pero no te apresures.

Trabajo: Sorpresa especial con una persona. Logras algo económico. Deja que otros hablen ya que tú serás el triunfante.

Salud: Cansancio mental.

Amor: Familiar que se va de viaje por estudios. Ten capacidad de ayudar a otros.

Parejas: Molestia por algo que consigues en tu casa y no te gusta. Descubres algo en una maleta que te sorprende.

Solteros: Debes cuidar el estrés. No hagas comentarios de otros. Nuevas aventuras cambios en documentos.

Mujer: Un grupo de personas jóvenes donde trabajas. Inicias un negocio o montas una empresa. Descubres un secreto.

Hombre: Esta semana será importante con tu pareja en lo intenso y apasionado. Viajes.

Consejo: No pongas límite en lo que quieres.

Acuario

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 113

Inicias estudios detenidos. Debes buscar las cosas que necesitas para un proyecto. Estarás en un periodo de transformación. Alguien importante para tu vida que lega. Familia que te apoya. Debes soltar todo deja el pasado. Llamada importante por unos estudios. Compra de alimentos.

Trabajo: Cambio de empleo. Cuidado con el egoísmo con tus compañeros. Reunión con un jefe mayor.

Salud: Ejercicios.

Amor: Amoríos en Viajes a sitios de playa. Vences a tus enemigos. Evita gastos por complacer a un hijo.

Parejas: Conéctate con la prosperidad. Aléjate de las personas negativas. Vive tus momentos.

Solteros: Debes tener una actitud positiva en todo. Cancelas facturas pendientes.

Mujer: Recibes un correo importante. Personas del extranjero que te buscan. Molestias en tu casa.

Hombre: Capacidad de liderazgo. Firmas. Debes tener un poco de calma, el tiempo de dios es perfecto.

Consejo: Utiliza el poder a tu favor.

Piscis

Palabra clave: Intelectual.

Número de suerte: 085

Cambios en esta semana que esperas. No te preocupes todo se soluciona. La rueda de la fortuna te trae buenas energías. Victoria vences sobre el enemigo. Dinero que llega a tus manos. Recuperas documentos perdidos. Escucha tu intuición. Cuidado con los juegos de palabras.

Trabajo: Nuevos negocio. Se activa la energía de la productividad. Compras. Viaje de ida y vuelta por trabajo.

Salud: Iniciar dieta.

Amor: Se tolerante en una mudanza. El amor lo mueve todo. Mujer esotérica a tu lado que te ayuda.

Parejas: Compras comida. Debes buscar un momento de relajación. Algo con un amigo del pasado.

Solteros: Te invitaran al cine. Hecho curioso en casa grande. Te contaran una historia que te molesta.

Mujer: Algo con una revista. Movimientos de noche. Cuando sale el sol verás con claridad el camino.

Hombre: Controla tus malos pensamientos. Toma el camino verdadero ya que el mundo está para ti.

Consejo: Fortalece la esperanza.

