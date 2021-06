Adultos mayores de Maracay critican la desinformación en la vacunación: Es un abuso

Adultos mayores de Maracay reprocharon este miércoles la desinformación en el proceso de vacunación en la capital aragüeña, luego que los hicieran acudir al centro de inoculación lunes, martes y hoy para que finalmente les dijeran que no los podían inmunizar.

«Le habla el doctor Omar Molina. He venido en 3 oportunidades a Corposalud. Soy un señor de 73 años con bastantes enfermedades. Vinimos el lunes y nos dijeron que viniéramos el martes. Vinimos ayer y luego nos comentaron que nos acercáramos hoy en la madrugada. Estoy desde las 4:00 am haciendo cola. Nos anotamos en un listado. Fui el 404, y nos informaron que no nos van a poner la vacuna porque no teníamos el anuncio por el carnet de la patria», relató un abuelo a los medios presentes, en un video cortesía del periodista de Punto de Corte Alejandro Sáenz.

Ante esto, pidió al gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, que por favor «tome cartas en el asunto».

«Ayer por todas la redes nos ofrecieron a los viejitos que nos iban a vacunar. Hoy vinimos cerca de 3 mil personas. Y esto es un abuso, esto no se le hace al pueblo, gobernador. Tome cartas en el asunto», pidió.

Tras esto el secretario general de AD en Aragua, José Trujillo, calificó de humillante lo sucedido-

«Es humillante lo que están pasando nuestros adultos mayores en Maracay donde desde horas de la madrugada colapsan la corporación de Salud de Aragua por la necesidad humana de una supuesta jornada de vacunación. A todos a cuidarse y evitar estar aglomerados por su salud», instó.

Maracay fue tendencia en Twitter precisamente por dicha jornada de vacunación, y es que largas colas rodeaban al entro Corposalud, donde inoculaban a los adultos mayores.

#2jun “Esto es un abuso”. Así reaccionan los adultos mayores ante el caos y la desinformación que se generó en #Maracay durante la jornada de vacunaciòn contra la #covid19.

